Universidades públicas preparan movilización por la educación pública

Las universidades públicas de Costa Rica preparan una movilización social por la educación pública, según una convocatoria difundida por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

El movimiento reúne a las rectorías de las universidades estatales, representantes de las federaciones de estudiantes y representantes de los sindicatos universitarios.

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En 3 puntos Las universidades públicas de Costa Rica preparan una movilización social por la educación pública, según una convocatoria difundida por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE). El movimiento reúne a las rectorías de las universidades estatales, representantes de las federaciones de estudiantes y representantes de los sindicatos universitarios. Los detalles del movimiento se darán a conocer este lunes 19 de octubre en una conferencia de prensa.

La iniciativa involucra a la Universidad de Costa Rica (UCR), el Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN), instituciones que integran el CONARE.

La participación de autoridades universitarias, estudiantes y organizaciones sindicales plantea una articulación de distintos sectores de la comunidad universitaria alrededor de la educación pública.

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Los detalles del movimiento se darán a conocer este lunes 19 de octubre en una conferencia de prensa. Por el momento, la información divulgada no precisa la fecha de la movilización, los puntos de encuentro ni las actividades que se realizarán.