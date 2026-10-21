Una mansión, 357 paquetes de cocaína y armas impresas en 3D: El allanamiento que causó el asombro del ministro de Seguridad

Un allanamiento en una mansión de Uvita, en el cantón de Osa, permitió a las autoridades decomisar 357 paquetes de cocaína y cuatro armas fabricadas mediante tecnología de impresión 3D, durante un operativo efectuado este miércoles 21 de octubre de 2026.

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El Ministerio de Seguridad Pública informó que dos hombres fueron detenidos en el inmueble y remitidos al Ministerio Público.

La intervención estuvo a cargo de la Policía de Control de Drogas (PCD), con apoyo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), la Unidad Especial de Intervención (UEI), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Fuerza Pública.

En 3 puntos Un allanamiento en una mansión de Uvita, en el cantón de Osa, permitió a las autoridades decomisar 357 paquetes de cocaína y cuatro armas fabricadas mediante tecnología de impresión 3D. El Ministerio de Seguridad Pública informó que dos hombres fueron detenidos en el inmueble y remitidos al Ministerio Público. Tras el allanamiento, los dos hombres detenidos fueron remitidos al Ministerio Público para el trámite correspondiente.

Según el reporte oficial, los sospechosos se encontraban resguardando la propiedad cuando los agentes ingresaron. En el sitio localizaron tanto la droga como el armamento.

Ministro expresa asombro por avance del crimen organizado

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Precisamente, durante la conferencia de prensa del Gobierno de este miércoles, el ministro de Seguridad Pública se refirió al hallazgo de las armas impresas en 3D y aseguró que le causó asombro comprobar hasta dónde ha logrado avanzar y llegar el crimen organizado.

El jerarca destacó que este tipo de armamento evidencia la capacidad de las estructuras criminales para incorporar nuevas tecnologías a sus operaciones.

Hallazgo de armas fabricadas con impresoras 3D

El decomiso de cuatro armas elaboradas con tecnología de impresión 3D destacó entre los resultados del allanamiento. Según Seguridad Pública, se trata del primer decomiso de este tipo de armamento realizado por esa cartera.

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Esta tecnología permite fabricar piezas a partir de diseños digitales mediante impresoras especializadas. Para construir las armas se pueden combinar componentes plásticos con elementos metálicos, según las características del diseño.

Sin embargo, las autoridades no detallaron el modelo de las armas encontradas en Uvita, sus características específicas ni el uso que presuntamente habrían tenido.

Tampoco trascendieron las identidades de los detenidos ni posibles vínculos con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Dos operaciones dejaron 1.757 paquetes de cocaína

El allanamiento se produjo en un periodo de menos de 24 horas en el que las autoridades ejecutaron dos operaciones contra el narcotráfico en la zona sur del país.

Un día antes, el Servicio Nacional de Guardacostas, con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), decomisó otros 1.400 paquetes de cocaína.

Con ambos procedimientos, el balance oficial ascendió a 1.757 paquetes: 1.400 localizados durante la operación marítima y 357 encontrados en la propiedad de Uvita.

El Ministerio de Seguridad no precisó el peso total de la droga ni su valor estimado en el mercado ilegal.

Tras el allanamiento, los dos hombres detenidos fueron remitidos al Ministerio Público para el trámite correspondiente.