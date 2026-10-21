¡Una luz al final de la presa! Ampliación de la ruta San José-San Ramón da otro paso

Los conductores que transitan entre San José y San Ramón deberán esperar todavía por el inicio de las obras, pero el proyecto de ampliación de la Ruta 1 dio un nuevo paso: el Gobierno anunció la publicación del cartel de licitación para contratar los trabajos.

La iniciativa busca atender uno de los principales problemas de movilidad para los habitantes de Occidente, quienes enfrentan largas presas para desplazarse hacia la capital y regresar a sus hogares.

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Durante una conferencia de prensa, autoridades del Gobierno señalaron que el pliego de condiciones ya está disponible para consulta en el sitio oficial del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Con esta publicación, se abre el proceso para que las empresas interesadas preparen y presenten sus ofertas.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraín Zeledón, indicó que esperan recibir propuestas y avanzar con el objetivo de comenzar las obras durante el próximo año.

En 3 puntos Los conductores que transitan entre San José y San Ramón deberán esperar todavía por el inicio de las obras. La iniciativa busca atender uno de los principales problemas de movilidad para los habitantes de Occidente, quienes enfrentan largas presas para desplazarse hacia la capital y regresar a sus hogares. Para los usuarios, el desafío sigue siendo convertir el proceso de licitación en una ampliación efectiva que reduzca los tiempos de viaje y mejore la conexión entre la capital y los cantones de Occidente.

¿Qué contempla la ampliación de la Ruta 1?

El proyecto abarca 55,6 kilómetros de la carretera Interamericana Norte, desde las cercanías de La Sabana hasta San Ramón. También incluye 4,45 kilómetros correspondientes a la radial de Río Segundo.

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El contrato contempla el diseño, la construcción, el equipamiento y el mantenimiento de las vías. La meta es aumentar la capacidad de circulación y mejorar las condiciones de seguridad para los miles de conductores que utilizan diariamente esta carretera.

La inversión prevista ronda los ₡350.000 millones, con financiamiento aprobado en abril mediante préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.

Durante la presentación, el ministro destacó la magnitud de los recursos destinados a la obra y la comparó con otras inversiones viales impulsadas por el Gobierno.

El Ejecutivo calificó la ampliación como una respuesta a una deuda histórica con las comunidades de Occidente, que llevan más de tres décadas esperando una solución definitiva a los problemas de capacidad de la carretera.

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En ese periodo se intentaron distintas alternativas, entre ellas un fideicomiso y una concesión con la empresa brasileña OAS, que no llegaron a concretar la ampliación.

Según lo expuesto por las autoridades, la ruptura del contrato con OAS durante la administración de Laura Chinchilla implicó el pago de más de $35 millones en indemnizaciones, sin que se materializara la obra esperada.

Ahora, el Gobierno apuesta por un nuevo proceso de contratación respaldado por el financiamiento internacional y un cartel que, según afirmó, fue revisado para cumplir con estándares de transparencia y competencia.

La publicación del cartel representa un avance administrativo, pero todavía deben recibirse y evaluarse las ofertas antes de adjudicar el contrato.

El ministro señaló que la expectativa es avanzar con el procedimiento para que los trabajos puedan comenzar en 2027. Sin embargo, durante el anuncio no se precisó una fecha exacta para el ingreso de maquinaria ni para el arranque de las obras en carretera.

Para los usuarios, el desafío sigue siendo convertir el proceso de licitación en una ampliación efectiva que reduzca los tiempos de viaje y mejore la conexión entre la capital y los cantones de Occidente.