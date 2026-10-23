¡Una esperanza para miles de adultos mayores! Proyecto busca reducir espera por pensión

Miles de adultos mayores que viven en condición de pobreza podrían beneficiarse de nuevas pensiones si se aprueba un proyecto de ley que avanzó en la Asamblea Legislativa.

La Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor dictaminó afirmativamente, por mayoría, el expediente 25.721, presentado por la presidenta Laura Fernández.

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La iniciativa propone destinar más de ₡37.500 millones al Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC), con el objetivo de financiar más de 31.000 nuevas ayudas económicas para personas adultas mayores que enfrentan dificultades económicas.

El proyecto plantea trasladar al régimen de pensiones no contributivas el aporte patronal del 0,25 % de la planilla que actualmente recibe el Banco Popular.

En 3 puntos Miles de adultos mayores que viven en condición de pobreza podrían beneficiarse de nuevas pensiones si se aprueba un proyecto de ley que avanzó en la Asamblea Legislativa. La Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor dictaminó afirmativamente, por mayoría, el expediente 25.721, presentado por la presidenta Laura Fernández. Meta descripción: Proyecto aprobado en comisión busca destinar más de ₡37.500 millones para financiar 31.000 pensiones no contributivas para adultos mayores en pobreza.

Según sus promotores, el cambio no implicaría aumentar las contribuciones de empresas ni trabajadores, ni reducir los recursos destinados a las pensiones complementarias.

La propuesta busca atender la demanda acumulada en el RNC, cuya lista de espera ronda las 33.000 solicitudes. De acuerdo con las proyecciones de sus impulsores, los nuevos recursos, sumados a las asignaciones del Presupuesto Nacional, permitirían cubrir esa demanda.

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Sin embargo, el alcance definitivo dependerá de la aprobación de la iniciativa y de las condiciones bajo las cuales se ejecuten los recursos.

Diputados discuten los atrasos del proyecto

El avance de la propuesta generó cuestionamientos por parte de la fracción Pueblo Soberano, que criticó las mociones presentadas por los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) Ronald Campos y Karol Matamoros para consultar a distintas instituciones y organizaciones.

La bancada oficialista considera que esas gestiones prolongan la discusión de una iniciativa dirigida a personas adultas mayores en condición de pobreza.

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La diputada Kattia Ulate defendió la necesidad de avanzar con el proyecto y sostuvo que las pensiones pueden representar una diferencia importante para quienes no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Por su parte, Esmeralda Britton señaló que la ayuda económica podría contribuir a mejorar las condiciones de vida de miles de personas y sus familias.

El diputado Robert Junior también respaldó la propuesta y cuestionó las mociones presentadas durante el trámite legislativo.

La iniciativa todavía debe convertirse en ley

Aunque el dictamen afirmativo representa un avance, el proyecto aún debe continuar su recorrido legislativo antes de convertirse en ley de la República.

De aprobarse, la reforma modificaría el destino de una parte de las contribuciones patronales para fortalecer el financiamiento de las pensiones no contributivas.

La discusión se centra en cómo ampliar la cobertura de este régimen y atender a las personas adultas mayores que permanecen en espera de una ayuda económica.

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