Un día después de su reelección, Carlo Diaz visita la zona norte con embajadora de Estados Unidos

Un día después de ser reelegido en el cargo de fiscal general de la República, Carlo Díaz realizó una visita a la zona norte del país junto a la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Melinda Hildebrand.

La actividad incluyó un encuentro en la Fiscalía de Los Chiles, donde la diplomática conoció el trabajo que desarrolla esa sede y recibió información sobre los principales retos que enfrenta el Ministerio Público en esta región fronteriza.

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En 3 puntos Un día después de ser reelegido en el cargo de fiscal general de la República, Carlo Díaz realizó una visita a la zona norte del país junto a la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Melinda Hildebrand. La actividad incluyó un encuentro en la Fiscalía de Los Chiles, donde la diplomática conoció el trabajo que desarrolla esa sede y recibió información sobre los principales retos que enfrenta el Ministerio Público en esta región fronteriza. La visita se produce un día después de la reelección de Díaz como fiscal general, por lo que su presencia en la zona norte junto a la embajadora marca una de sus primeras actividades públicas tras ese proceso.

Según informó la Fiscalía, en la reunión participaron Díaz, Hildebrand, personal de la sede fiscal y funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Durante el encuentro, las autoridades compartieron información relacionada con la situación de la criminalidad en la zona, un territorio fronterizo que plantea desafíos particulares para las instituciones encargadas de investigar los delitos y ejercer la acción penal.

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Fiscalía destaca cooperación con Estados Unidos

El Ministerio Público señaló que la visita permite abrir espacios de diálogo y cooperación internacional para abordar los retos que enfrenta la institución.

Además, destacó la relación entre la Fiscalía y la Embajada de Estados Unidos, en el marco de los acercamientos entre ambas entidades.

La información divulgada por el Ministerio Público no detalla si durante la gira se anunciaron acuerdos específicos, nuevas medidas de cooperación o compromisos adicionales entre las autoridades costarricenses y la representación diplomática estadounidense.

La visita se produce un día después de la reelección de Díaz como fiscal general, por lo que su presencia en la zona norte junto a la embajadora marca una de sus primeras actividades públicas tras ese proceso.