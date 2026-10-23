Tribunal rechaza apelación de Jeremy Buzano y mantiene pena máxima por caso de Nadia Peraza

El Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela rechazó el recurso presentado por la defensa de Jeremy Mauricio Buzano Paisano y mantuvo la condena por el femicidio de Nadia Jeannette Peraza Espinoza, así como por delitos informáticos relacionados con estafas y suplantación de identidad.

La decisión quedó consignada en la resolución 2026-01302, que confirmó el fallo dictado en primera instancia. La pena impuesta originalmente sumaba 79 años de prisión, pero quedó ajustada al máximo legal de 50 años de cárcel efectiva.

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La defensa pretendía que se anulara la sentencia, se realizara un nuevo juicio y se ordenara la libertad del condenado. Sin embargo, el Tribunal concluyó que el fallo estaba debidamente fundamentado y que las pruebas testimoniales, documentales, periciales y materiales habían sido analizadas de manera integral.

Tribunal destacó el contexto de violencia contra Nadia

En 3 puntos El Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela rechazó el recurso presentado por la defensa de Jeremy Mauricio Buzano Paisano y mantuvo la condena por el… La decisión quedó consignada en la resolución 2026-01302, que confirmó el fallo dictado en primera instancia. El abogado querellante Joseph Alfonso Rivera Cheves afirmó que el fallo confirma la valoración integral de las pruebas y destacó la importancia de que las autoridades actúen con rapidez cuando se reporta la desaparición de una mujer en un…

En su resolución, los jueces examinaron los hechos con perspectiva de género y tomaron en cuenta los antecedentes de violencia física, psicológica y patrimonial que sufrió Nadia durante la relación.

Entre los elementos considerados figuran antecedentes policiales, medidas de protección, intervenciones del Sistema de Emergencias 9-1-1 y otras actuaciones institucionales anteriores a la muerte de la joven.

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El Tribunal señaló que estos casos deben analizarse considerando las dinámicas de poder y control presentes en las relaciones violentas, sin recurrir a estereotipos sobre el comportamiento de las víctimas.

Además, destacó la importancia de que las instituciones respondan con la debida diligencia ante situaciones de violencia contra las mujeres.

Resolución cuestiona demora en la búsqueda

Uno de los puntos relevantes del fallo fue la observación sobre los tiempos de respuesta institucional ante la desaparición de Nadia.

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Según la resolución, la denuncia se presentó a inicios de marzo de 2024, pero la investigación se intensificó hasta mediados de mayo de ese año.

El Tribunal advirtió que la desaparición de una mujer con antecedentes de violencia por parte de su pareja requiere una actuación especialmente diligente desde las primeras horas y días.

El señalamiento plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda inmediata, prevención y protección, con el objetivo de evitar que otras familias enfrenten situaciones similares.

Madre de Nadia también había presentado un recurso

La representación legal de Marilyn Espinoza Mena, madre de Nadia, presentó una apelación por adhesión relacionada con la valoración de una posible sustracción patrimonial adicional.

No obstante, el Tribunal también rechazó ese recurso. Entre sus argumentos indicó que un eventual aumento nominal de la pena no modificaría el máximo efectivo de 50 años que deberá cumplir Buzano.

Asimismo, consideró que repetir el juicio supondría una nueva carga procesal y emocional para la familia, sin cambiar el tiempo efectivo de encarcelamiento.

La resolución reconoció la condición de víctima de la madre de Nadia y destacó el papel de las familias en la búsqueda de verdad y justicia. También señaló que durante el proceso se acreditó violencia patrimonial y el aprovechamiento de los recursos económicos y la identidad digital de la joven después de su muerte.

En la parte dispositiva, los jueces declararon inadmisible el reclamo de la defensa contra la prórroga de la prisión preventiva y rechazaron tanto la apelación de Buzano como la presentada por adhesión por la parte querellante.

Tras la resolución, se mantiene la condena por un delito de femicidio, 11 delitos de estafa informática bajo la modalidad de delito continuado y ocho delitos de suplantación de identidad.

El abogado querellante Joseph Alfonso Rivera Cheves afirmó que el fallo confirma la valoración integral de las pruebas y destacó la importancia de que las autoridades actúen con rapidez cuando se reporta la desaparición de una mujer en un contexto de violencia.