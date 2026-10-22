Tras motín que dejó un muerto, Justicia toma una drástica medida con 37 reclusos

El Ministerio de Justicia y Paz confirma este jueves el traslado de 37 privados de libertad del Centro de Atención Institucional (CAI) 26 de Julio a alta contención, en San Rafael de Alajuela, tras el intento de motín que dejó un recluso fallecido este miércoles.

“Se trasladaron a 37 privados de libertad a alta contención, en San Rafael de Alajuela. Ya están debidamente ubicados”, informó la institución en la actualización suministrada esta mañana.

Publicidad

En 3 puntos El Ministerio de Justicia y Paz confirma este jueves el traslado de 37 privados de libertad del Centro de Atención Institucional (CAI) 26 de Julio a alta contención, en San Rafael de Alajuela. “Se trasladaron a 37 privados de libertad a alta contención, en San Rafael de Alajuela. Sin embargo, el mensaje de este jueves únicamente confirma el traslado de 37 personas a “alta contención” en San Rafael de Alajuela.

Los disturbios ocurrieron en el ámbito A del CAI 26 de Julio, ubicado en El Roble de Puntarenas. Según la información del Ministerio divulgada por medios nacionales, participaron 132 privados de libertad y la Policía Penitenciaria intervino hasta controlar la situación.

Durante los hechos, un hombre de apellido Guerrero, de 27 años, recibió varios golpes con tablas en la cabeza. Las lesiones obligaron a trasladarlo de emergencia al Hospital Monseñor Sanabria, donde ingresó a la sala de choque. Su fallecimiento fue confirmado a las 6:34 p. m. del miércoles.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Tras la agresión, Justicia informó que trabaja en identificar tanto a los presuntos responsables materiales del homicidio como a quienes habrían participado o colaborado en el ataque.

La noche del miércoles, las autoridades habían adelantado que valoraban enviar al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO) a los responsables y a reclusos cuya conducta representara un riesgo grave para la seguridad penitenciaria.

Sin embargo, el mensaje de este jueves únicamente confirma el traslado de 37 personas a “alta contención” en San Rafael de Alajuela. No identifica expresamente el centro receptor ni precisa qué vinculación tendría cada trasladado con el motín o con la muerte de Guerrero.