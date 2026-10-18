Tragedia y desesperación en Puntarenas: el mar se “traga” a un niño de 10 años
La Cruz Roja confirma que el menor está desaparecido y mantiene equipos en la zona para tratar de localizarlo.
Un niño de aproximadamente 10 años se encuentra desaparecido tras ser presuntamente arrastrado por una corriente, la tarde de este domingo, en el sector de Puntarenas centro.
Según la información suministrada por la Cruz Roja Costarricense, la emergencia se reporta a eso de la 1:48 p. m., lo que moviliza a los equipos de rescate hasta el lugar.
Al llegar, los cruzrojistas confirman que el menor está desaparecido e inician las labores de búsqueda.
Los equipos de emergencia permanecen en la zona para tratar de ubicarlo. De momento, no se ha informado sobre el punto exacto donde ocurre el incidente ni las circunstancias en que el niño habría sido arrastrado por la corriente.