Tragedia en la ruta 27: aparatoso vuelco deja dos muertos y dos personas más luchando por su vida

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este miércoles 21 de octubre dejó un saldo de dos personas fallecidas y otras dos gravemente heridas en la ruta 27, específicamente en el sector de Pozos de Santa Ana, San José.

La tragedia se registró alrededor de las 3:20 a. m., sobre el puente del río Corrogres, donde un automóvil sufrió un violento vuelco en circunstancias que todavía deben ser esclarecidas por las autoridades.

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La magnitud del accidente dejó una escena devastadora. Un hombre perdió la vida y su cuerpo quedó tendido sobre la calzada de la ruta 27, mientras que una mujer también falleció y permaneció dentro del vehículo accidentado.

En 3 puntos Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este miércoles 21 de octubre dejó un saldo de dos personas fallecidas y otras dos gravemente heridas en la ruta 27, específicamente en el sector de Pozos de Santa Ana. La tragedia se registró alrededor de las 3:20 a. m., sobre el puente del río Corrogres, donde un automóvil sufrió un violento vuelco en circunstancias que todavía deben ser esclarecidas por las autoridades. El accidente deja un saldo trágico de dos vidas perdidas y otras dos personas hospitalizadas en estado crítico, tras una emergencia que movilizó a los cuerpos de socorro durante la madrugada de este miércoles.

Otras dos personas, un hombre y una mujer adultos que viajaban en el mismo automóvil, sobrevivieron al vuelco, pero sufrieron lesiones de extrema gravedad.

Ambos fueron atendidos por los equipos de emergencia y trasladados de inmediato a centros hospitalarios en condición crítica.

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Ricardo Arias, vocero de la Cruz Roja Costarricense, confirmó que al llegar al lugar los socorristas encontraron a cuatro víctimas, dos de ellas sin signos vitales.

“A eso de las tres y veinte minutos de la madrugada de este miércoles la Cruz Roja Costarricense fue despachada al sector de la ruta 27, propiamente en Santa Ana, sobre el puente del río Corrogres”, explicó Arias.

El funcionario detalló que dos de los ocupantes fueron trasladados en condición crítica, mientras que los otros dos, también un hombre y una mujer adultos, fueron declarados fallecidos en la escena.

Debido a la gravedad del accidente, fue necesario utilizar equipo especializado de rescate para realizar las labores de extracción de las víctimas del automóvil.

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La Cruz Roja movilizó un importante dispositivo de atención, integrado por tres ambulancias de soporte avanzado, una ambulancia de soporte básico y una unidad de rescate.

De momento, no han trascendido las identidades de las personas fallecidas ni de los sobrevivientes.

Las circunstancias que provocaron el violento vuelco deberán ser determinadas mediante las investigaciones correspondientes.

El accidente deja un saldo trágico de dos vidas perdidas y otras dos personas hospitalizadas en estado crítico, tras una emergencia que movilizó a los cuerpos de socorro durante la madrugada de este miércoles.