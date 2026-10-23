Teletica anuncia a sus colaboradores fin de contratos y recontratación de personal con menos beneficios

Teletica anuncia a sus empleados que pondrá fin a las relaciones laborales actuales con responsabilidad patronal el próximo 30 de noviembre de 2026 y ofrecerá recontratarlos desde el día siguiente, bajo nuevas condiciones que eliminan tres beneficios.

La decisión se comunica mediante un correo interno que los trabajadores reciben este viernes 23 de octubre. En el documento, la empresa sostiene que los ajustes buscan fortalecer su sostenibilidad.

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Según la comunicación, la finalización de los contratos incluirá el reconocimiento de los extremos laborales correspondientes. Cada colaborador recibirá una notificación individual de preaviso para el período comprendido entre el 1.º y el 30 de noviembre.

En 3 puntos Teletica anuncia a sus empleados que pondrá fin a las relaciones laborales actuales con responsabilidad patronal el próximo 30 de noviembre de 2026 y ofrecerá recontratarlos desde el día siguiente. La decisión se comunica mediante un correo interno que los trabajadores reciben este viernes 23 de octubre. En el correo de este viernes, la empresa reconoce que la información puede generar inquietudes e informa que Desarrollo Humano y la Asociación Solidarista atenderán individualmente las consultas de los colaboradores.

Las nuevas condiciones eliminan el pago anual de cesantía que realiza la empresa. También suprimen, a partir de 2027, los tres días de asueto adicionales relacionados con las fiestas de fin de año, sin afectar los feriados establecidos por ley.

El tercer beneficio que desaparece corresponde a los días libres adicionales otorgados durante el año en que un trabajador cumple cinco, diez, quince, veinte o veinticinco años de servicio.

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La televisora explica que actualmente paga cada año el auxilio de cesantía y, adicionalmente, realiza un aporte patronal mensual a la Asociación Solidarista.

Con las nuevas contrataciones, mantendrá el aporte a esa asociación en el mismo porcentaje actual. Para el personal afiliado, este será el mecanismo principal de acumulación de recursos para cesantía, según indica el comunicado, sin perjuicio de las obligaciones que legalmente correspondan a la empresa.

Los trabajadores que voluntariamente lo deseen podrán mantener sus saldos acumulados al 30 de noviembre bajo las modalidades de custodia o inversión autorizadas por la Asociación Solidarista. Los nuevos aportes se registrarán por separado desde el 1.º de diciembre.

Este anuncio se suma a los despidos y al cierre de 7 Estrellas que Teletica confirmó el pasado 25 de setiembre. El programa de entretenimiento salió de la programación después de 27 años al aire, casi tres décadas.

En el correo de este viernes, la empresa reconoce que la información puede generar inquietudes e informa que Desarrollo Humano y la Asociación Solidarista atenderán individualmente las consultas de los colaboradores.