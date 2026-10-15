TEC advierte sobre cierre técnico de una de sus sedes por recorte del Gobierno

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) advirtió que el Centro Académico de Limón enfrenta un posible cierre técnico debido a un recorte presupuestario de ₡492 millones contemplado en el proyecto de ley 25.803, denominado Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2026 y segunda modificación legislativa de la Ley N.° 10.836.

Según comunicó la universidad, el Ministerio de Hacienda instruyó que, a partir de octubre, no se giren los recursos vinculados con la Ley 9635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que contempla fondos destinados a la creación y el desarrollo del centro académico.

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La institución señaló que, a octubre de 2026, no había recibido los recursos correspondientes para su funcionamiento. Ante esta situación, recurrió a fondos propios para cubrir los depósitos de becas y el pago de salarios, con el objetivo de mantener las operaciones y atender a los 417 estudiantes matriculados en la provincia.

Sin embargo, el TEC advirtió que no puede sostener indefinidamente el funcionamiento del centro bajo esas condiciones.

En 3 puntos El Tecnológico de Costa Rica (TEC) advirtió que el Centro Académico de Limón enfrenta un posible cierre técnico debido a un recorte presupuestario de ₡492 millones contemplado en el… Según comunicó la universidad, el Ministerio de Hacienda instruyó que, a partir de octubre, no se giren los recursos vinculados con la Ley 9635, de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La discusión sobre el proyecto de presupuesto extraordinario será determinante para la disponibilidad de los recursos que la universidad considera indispensables para sostener sus operaciones en la provincia.

TEC pide frenar el recorte presupuestario

La Administración universitaria hizo un llamado al Ministerio de Hacienda, a la Presidencia de la República y a la Asamblea Legislativa para que rechacen el recorte propuesto y giren de inmediato los recursos pendientes.

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El TEC sostiene que la continuidad del Centro Académico de Limón es fundamental para garantizar el acceso a la educación superior en el Caribe costarricense y mantener las oportunidades de formación para los estudiantes de la provincia.

La universidad también insistió en que el fortalecimiento de la educación superior en Limón resulta necesario para impulsar el desarrollo de las generaciones actuales y futuras.

Universidad busca alternativas para mantener operaciones

Pese al riesgo advertido, el TEC aclaró que el Centro Académico de Limón mantiene su funcionamiento y que la Administración trabaja paralelamente en la búsqueda de soluciones para garantizar la continuidad de sus actividades.

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La institución reiteró que su presencia en el Caribe contribuye al desarrollo económico y social, amplía las oportunidades educativas y genera beneficios para los estudiantes, sus familias y la provincia.

No obstante, advirtió que la falta de los recursos presupuestarios comprometería la sostenibilidad de las operaciones y podría llevar al cierre técnico de la universidad en Limón.

El Tecnológico de Costa Rica reafirmó su compromiso con la provincia y con el país, al considerar que su labor académica contribuye al crecimiento de las comunidades y a la formación profesional.

La institución insistió en que desea continuar impactando positivamente el desarrollo de Limón y de Costa Rica, pero señaló que para lograrlo necesita que se mantenga el financiamiento previsto para el centro académico.

La discusión sobre el proyecto de presupuesto extraordinario será determinante para la disponibilidad de los recursos que la universidad considera indispensables para sostener sus operaciones en la provincia.