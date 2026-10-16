Sospechosa de matar a estadounidense con vaso de licuadora tiene apenas 22 años y sigue en fuga tras allanamiento del OIJ

Una joven de apenas 22 años, de apellido Ortiz, es la principal sospechosa de matar a un estadounidense de 74 años con el vaso de una licuadora dentro de un lujoso apartamento en Playas del Coco, Guanacaste. Aunque el OIJ allana su vivienda en La Capri, en San Miguel de Desamparados, la mujer sigue en fuga.

El Organismo de Investigación Judicial confirma que las diligencias dejan únicamente una detenida: otra joven que habría ayudado a Ortiz a huir y que, además, habría sido captada realizando pagos con las tarjetas de crédito del fallecido.

Publicidad

En 3 puntos Una joven de apenas 22 años, de apellido Ortiz, es la principal sospechosa de matar a un estadounidense de 74 años con el vaso de una licuadora dentro de un lujoso apartamento en Playas del Coco, Guanacaste. El Organismo de Investigación Judicial confirma que las diligencias dejan únicamente una detenida: otra joven que habría ayudado a Ortiz a huir y que, además, habría sido captada realizando pagos con las tarjetas de crédito del fallecido. El OIJ mantiene la búsqueda de Ortiz mientras investiga la presunta colaboración de la detenida en la huida y el uso de las tarjetas del estadounidense.

Esta segunda mujer es detenida en un condominio ubicado también en San Miguel de Desamparados. Su identidad no ha trascendido.

La principal sospechosa continúa siendo buscada por las autoridades. Según la información de la investigación, Ortiz contactaba hombres para concretar citas y habría tenido un encuentro con la víctima, un estadounidense de apellido Fleming que ingresó a Costa Rica en 2025.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El caso se remonta al pasado 27 de setiembre, cuando el adulto mayor fue encontrado sin vida dentro del apartamento en la localidad turística guanacasteca.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, Fleming ingresó al inmueble acompañado por una mujer alrededor de las 4:50 p. m. Ella salió posteriormente y, tiempo después, el extranjero fue localizado fallecido.

El cuerpo presentaba golpes en la cabeza. Según la información que ahora confirma el OIJ, la agresión habría sido cometida con el vaso de una licuadora.

Las diligencias de los agentes judiciales de Liberia llevan hasta Desamparados, donde intervienen la vivienda de Ortiz en La Capri y el condominio en el que detienen a la otra sospechosa.

El OIJ mantiene la búsqueda de Ortiz mientras investiga la presunta colaboración de la detenida en la huida y el uso de las tarjetas del estadounidense.