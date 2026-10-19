Sindicatos proponen aumento de hasta 2,23% para los salarios mínimos del sector privado

La discusión sobre el ajuste de los salarios mínimos del sector privado sumó este lunes las propuestas de las organizaciones sindicales, que plantearon aumentos generales de entre 1,70% y 2,23% ante el Consejo Nacional de Salarios.

Durante la audiencia correspondiente a la representación laboral, distintas agrupaciones expusieron sus solicitudes para el incremento salarial que se aplicaría a las personas trabajadoras del sector privado.

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La Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD) y Unidad en Acción Sindical (UAS) propusieron un aumento general del 2,23%.

En 3 puntos La discusión sobre el ajuste de los salarios mínimos del sector privado sumó este lunes las propuestas de las organizaciones sindicales, que plantearon aumentos generales de entre 1,70% y 2,23% ante el Consejo Nacional de Salarios. Durante la audiencia correspondiente a la representación laboral, distintas agrupaciones expusieron sus solicitudes para el incremento salarial que se aplicaría a las personas trabajadoras del sector privado. Hasta entonces, las propuestas presentadas por las organizaciones sindicales y los representantes empleadores constituyen las posiciones expuestas durante el proceso de negociación.

Por su parte, la Central Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), la Central de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central General de Trabajadores y el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) solicitaron un ajuste del 1,70% para todas las ocupaciones.

Propuesta sindical coincide con la del sector empleador

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La propuesta del 1,70% planteada por parte de las organizaciones sindicales coincide con el porcentaje solicitado por la representación empleadora.

El miércoles anterior, los representantes del sector patronal presentaron ante el Consejo Nacional de Salarios una propuesta de aumento general del 1,70% para los salarios mínimos del sector privado.

De esta manera, la discusión mantiene sobre la mesa dos porcentajes distintos para el ajuste salarial, a la espera de que el Estado presente su posición.

El Gobierno presentará su propuesta el 26 de octubre

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El próximo lunes 26 de octubre será el turno de la representación estatal, que expondrá su propuesta de incremento ante el Consejo Nacional de Salarios.

Ese mismo día se realizará la posterior fijación del ajuste salarial, con lo que se avanzará hacia la definición del aumento para el sector privado.

Hasta entonces, las propuestas presentadas por las organizaciones sindicales y los representantes empleadores constituyen las posiciones expuestas durante el proceso de negociación.