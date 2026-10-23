Shakira traerá a Costa Rica su famoso tour “Las Mujeres Ya No Lloran”

El regreso de Shakira a Costa Rica ya tiene un paso administrativo confirmado: el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) autorizó a la empresa Eticket la venta de 53.114 entradas para el concierto que la cantante ofrecerá en el país.

El espectáculo está programado para el domingo 31 de enero de 2027 en el Estadio Nacional, ubicado en La Sabana, San José, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

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En 3 puntos El regreso de Shakira a Costa Rica ya tiene un paso administrativo confirmado: el Ministerio de Economía. El espectáculo está programado para el domingo 31 de enero de 2027 en el Estadio Nacional, ubicado en La Sabana, San José, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Con la autorización para vender las 53.114 entradas, avanza la organización del evento previsto para enero de 2027.

La autorización del MEIC permite a la tiquetera comercializar los boletos para el evento, que marcará el regreso de la artista colombiana a suelo costarricense después de más de 15 años.

Shakira comenzó esta gira mundial el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, Brasil. Desde entonces, el espectáculo ha pasado por distintos países de América y Europa.

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Entre los destinos que ha visitado se encuentran Perú, Colombia, Argentina, México, Chile, Estados Unidos, Ecuador, Paraguay, Uruguay, El Salvador y España.

La gira lleva el nombre de su más reciente etapa musical y reúne canciones de su repertorio con temas de su producción Las Mujeres Ya No Lloran.

La última presentación de Shakira en Costa Rica fue el 3 de abril de 2011. Su próximo concierto representará una nueva oportunidad para que sus seguidores costarricenses disfruten de su espectáculo en vivo.

Con la autorización para vender las 53.114 entradas, avanza la organización del evento previsto para enero de 2027.