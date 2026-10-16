Seis años de espera: Porcionzón revela por qué sigue sin resolverse su millonaria demanda contra Radio Omega

El reconocido humorista costarricense Carlos Ramos asegura que continúa esperando una resolución judicial en el conflicto laboral que mantiene con la emisora desde 2020, por una suma reclamada de ₡250 millones.

El humorista costarricense Carlos Ramos, conocido popularmente como Porcionzón, volvió a referirse al prolongado conflicto legal que mantiene con Grupo Radiofónico Omega, empresa para la que trabajó durante aproximadamente dos décadas y contra la cual inició un proceso laboral en 2020.

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Según informó La Teja este jueves 15 de octubre, el comediante manifestó su frustración ante la falta de avances en el caso, que acumula seis años sin una resolución definitiva.

Durante la conversación con ese medio, Ramos explicó que uno de los obstáculos que ha enfrentado el proceso es el fallecimiento de Javier Hernández Carmona, hijo del fundador de Radio Omega, quien ejercía como albacea y falleció en diciembre de 2024.

En 3 puntos El reconocido humorista costarricense Carlos Ramos asegura que continúa esperando una resolución judicial en el conflicto laboral que mantiene con la emisora desde 2020, por una suma reclamada de ₡250 millones. El humorista costarricense Carlos Ramos, conocido popularmente como Porcionzón, volvió a referirse al prolongado conflicto legal que mantiene con Grupo Radiofónico Omega. Mientras tanto, el proceso judicial continúa sin una resolución definitiva conocida y el humorista mantiene su expectativa de que, después de seis años, el conflicto pueda llegar a una conclusión.

Esta situación, de acuerdo con el humorista, ha complicado la continuidad del trámite, pues se requiere designar a otra persona para asumir dicha responsabilidad.

Una disputa que comenzó durante la pandemia

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El conflicto se remonta a mayo de 2020, cuando Porcionzón fue separado temporalmente de sus funciones en la emisora, en medio de las medidas laborales adoptadas durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

Según ha sostenido el humorista, la empresa le comunicó que la suspensión sería temporal, pero nunca recibió una nueva convocatoria para regresar a sus labores.

Posteriormente, presentó una reclamación por ₡250 millones, relacionada con presuntas diferencias en los reportes salariales ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), prestaciones laborales y daños y perjuicios.

Ramos ha cuestionado que parte de su remuneración fuera manejada bajo la figura de servicios profesionales, pues asegura que cumplía horarios, recibía instrucciones y mantenía una relación de subordinación con la empresa.

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Es importante señalar que los ₡250 millones corresponden al monto reclamado por la parte del humorista y no a una indemnización otorgada mediante sentencia judicial.

La controversia también ha estado marcada por diferencias públicas entre ambas partes.

En 2020, Grupo Radiofónico Omega rechazó los señalamientos del comediante y anunció posibles acciones legales en su contra.

Ante las recientes declaraciones, La Teja consultó a Vanessa Hernández, actual gerente general de la emisora, quien indicó que el asunto se ha atendido por las vías correspondientes y que la empresa prefiere no continuar alimentando una discusión pública.

Por su parte, el abogado José Murillo señaló al mismo medio que la mora judicial en materia laboral también ha influido en la prolongación del proceso.

Porcionzón continúa activo en el entretenimiento

Pese a la disputa legal, Carlos Ramos ha mantenido su presencia en los medios de comunicación y el entretenimiento costarricense.

Actualmente participa junto a Carlos Álvarez en el espacio humorístico La hora cachetona, transmitido por Teletica Radio, además de continuar vinculado a proyectos televisivos como El Chinamo y El Chiriazo.

El artista, quien cumplirá 77 años el próximo 19 de noviembre, también manifestó que la situación laboral que enfrentó con Omega ha influido en su posibilidad de retirarse, pues considera que no recibió los derechos económicos que le correspondían.

Mientras tanto, el proceso judicial continúa sin una resolución definitiva conocida y el humorista mantiene su expectativa de que, después de seis años, el conflicto pueda llegar a una conclusión.