¡ Saprissa va por la Concacaf !Medford lanza un mensaje antes de viajar a El Salvador

El Deportivo Saprissa cambia el chip y pone su mirada en el fútbol internacional. El equipo tibaseño viaja a El Salvador para enfrentar al Luis Ángel Firpo en el partido de ida del repechaje que puede abrirle las puertas de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El encuentro está programado para este miércoles 21 de octubre, a las 6:30 p. m., hora de Costa Rica, en territorio salvadoreño.

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La serie representa una oportunidad determinante para el conjunto dirigido por Hernán Medford, que busca dejar atrás la eliminación en los cuartos de final de la Copa Centroamericana, donde cayó ante Cartaginés, y conseguir su boleto al principal torneo de clubes de la región.

En 3 puntos El Deportivo Saprissa cambia el chip y pone su mirada en el fútbol internacional. El encuentro está programado para este miércoles 21 de octubre, a las 6:30 p. m., hora de Costa Rica, en territorio salvadoreño. Ahora la pregunta es si Saprissa podrá convertir las palabras de su entrenador en una actuación convincente fuera de casa.

El entrenador morado ha sido claro respecto a las metas de su equipo. Tras la derrota frente a Cartaginés en el campeonato nacional, Medford insistió en que la clasificación internacional es una de las tareas que Saprissa debe cumplir.

“Tenemos como objetivo el campeonato y la clasificación a la Concacaf, hay que ganarlo para demostrar y algunos están equivocados”, manifestó el técnico, según declaraciones recogidas por Diario Extra.

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El mensaje llega en un momento en el que el conjunto tibaseño necesita responder tanto en el torneo nacional como en el plano internacional. Para Medford, los resultados serán determinantes para respaldar el trabajo del equipo y afrontar las críticas.

Saprissa no viajará con su plantel completo. De acuerdo con la convocatoria divulgada este lunes, los morados presentan las bajas por lesión de Samir Taylor, Sebastián Padilla y José Carvajal, mientras que Gerald Taylor está ausente por sanción.

Estas ausencias obligarán al cuerpo técnico a ajustar sus opciones para un compromiso en el que el equipo necesita obtener un resultado favorable de visitante y trasladar la definición de la serie a Tibás con posibilidades de clasificación.

Una serie que vale mucho más que un partido

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El enfrentamiento ante Luis Ángel Firpo representa una oportunidad para que Saprissa vuelva a la escena internacional de mayor relevancia en la región, donde compiten clubes de Costa Rica, Centroamérica, México y Estados Unidos.

La ida en El Salvador será el primer capítulo de una eliminatoria que tendrá su desenlace en territorio costarricense. Por eso, el resultado del miércoles puede marcar el rumbo de una serie en la que el conjunto morado no tiene margen para descuidarse.

Ahora la pregunta es si Saprissa podrá convertir las palabras de su entrenador en una actuación convincente fuera de casa. Medford y sus jugadores afrontan una prueba que puede definir buena parte de sus aspiraciones internacionales para la próxima temporada.