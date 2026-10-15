Saprissa desata la locura! Golea 6-0 a Sporting y se adueña del liderato

El Deportivo Saprissa respondió con contundencia y protagonizó una de sus mejores exhibiciones ofensivas del campeonato al derrotar 6-0 a Sporting FC, en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, por la jornada 11 del Torneo de Apertura 2026 de la Liga Promerica.

El conjunto morado convirtió el encuentro en una auténtica fiesta para su afición, con seis anotaciones que evidenciaron su poder ofensivo y le permitieron reafirmar sus aspiraciones en la lucha por el campeonato nacional.

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Los anotadores del Deportivo Saprissa fueron Sebastián Acuña, al minuto 17; Andrey Soto, al 26'; Jorkaeff Azofeifa, al 38'; Gerson Torres, al 55'; Kendall Waston, al 69'; y Orlando Sinclair, al 78'.

En 3 puntos El Deportivo Saprissa respondió con contundencia y protagonizó una de sus mejores exhibiciones ofensivas del campeonato al derrotar 6-0 a Sporting FC, en el estadio Ricardo Saprissa Aymá. El conjunto morado convirtió el encuentro en una auténtica fiesta para su afición, con seis anotaciones que evidenciaron su poder ofensivo y le permitieron reafirmar sus aspiraciones en la lucha por el campeonato nacional. El campeonato entra en una etapa en la que cada punto puede marcar diferencias y el próximo domingo podría ofrecer nuevas respuestas en la pelea por el liderato.

La contundencia morada dejó sin respuesta a Sporting, que no consiguió contener el ataque tibaseño y terminó sufriendo una derrota de amplias dimensiones.

El marcador también representa un importante impulso anímico para el equipo dirigido por Hernán Medford, que necesitaba una respuesta después de su caída ante Escorpiones en la jornada anterior.

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Con este resultado, Saprissa alcanza los 24 puntos, según el balance de la jornada suministrado, y se coloca como líder del campeonato nacional.

Sporting, por su parte, permanece en la tercera posición y deberá pasar página rápidamente después de una noche complicada en Tibás.

La goleada vuelve a encender la ilusión de la afición morada, que espera ver a su equipo mantener la regularidad en el tramo decisivo de la fase clasificatoria.

El próximo reto: Cartaginés en el Fello Meza

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Ahora, la atención del Monstruo se traslada a Cartago. El próximo domingo, Saprissa visitará al Club Sport Cartaginés en el estadio José Rafael “Fello” Meza, en un compromiso que promete emociones por lo que está en juego en la parte alta de la tabla.

El enfrentamiento será una prueba importante para los tibaseños, que buscarán respaldar su goleada con otro resultado positivo fuera de casa.

La pregunta queda planteada: ¿podrá Saprissa trasladar este poder ofensivo a Cartago y consolidar su posición en la cima, o encontrará en Cartaginés un rival capaz de frenar su impulso?

El campeonato entra en una etapa en la que cada punto puede marcar diferencias y el próximo domingo podría ofrecer nuevas respuestas en la pelea por el liderato.