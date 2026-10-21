¡Sanciones en el fútbol tico! Saprissa, Herediano y Alajuelense reciben castigos tras la jornada 12

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer las sanciones impuestas tras los compromisos de la jornada 12 del Torneo de Apertura 2026, en una resolución que involucra a varios protagonistas de la Primera División costarricense.

Entre los casos más destacados aparecen el del Deportivo Saprissa, el Club Sport Herediano, Liga Deportiva Alajuelense y Escorpiones FC, con castigos tanto para jugadores como para miembros de los cuerpos técnicos y los propios clubes.

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Saprissa: dos partidos para Gerson Torres

El futbolista morado Gerson Torres Barrantes recibió dos partidos de suspensión y una multa de ₡250.000.

En 3 puntos El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer las sanciones impuestas tras los compromisos de la jornada 12 del Torneo de Apertura 2026. Entre los casos más destacados aparecen el del Deportivo Saprissa, el Club Sport Herediano, Liga Deportiva Alajuelense y Escorpiones FC, con castigos tanto para jugadores como para miembros de los cuerpos técnicos y los propios clubes. Con el campeonato entrando en una etapa determinante, las decisiones del Tribunal Disciplinario vuelven a ocupar un lugar importante en la actualidad del fútbol nacional.

La sanción responde a una expulsión por juego brusco grave cuando el balón estaba en disputa, de acuerdo con el artículo 37, inciso 3, del Reglamento Disciplinario.

Herediano: castigo para Jafet Soto y multa al club

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El presidente y técnico florense, Jafet Soto Molina, fue sancionado con un partido de suspensión y una multa de ₡150.000.

La resolución se relaciona con un reporte arbitral por desobedecer órdenes del cuerpo arbitral y realizar reclamos o gestos considerados irrespetuosos hacia una decisión.

Además, el Herediano recibió una multa de ₡750.000 por incumplir por segunda vez en la temporada las disposiciones reglamentarias relacionadas con la zona mixta.

Alajuelense: Giancarlo González también sancionado

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En Liga Deportiva Alajuelense, el defensor Giancarlo González Castro recibió un partido de suspensión y una multa de ₡100.000, tras acumular cinco tarjetas amarillas durante el torneo.

Escorpiones FC: castigo para Danilo Pimpinati

El brasileño Danilo Pimpinati Rocha, jugador de Escorpiones FC, recibió dos partidos de suspensión y una multa de ₡250.000 por una expulsión relacionada con juego brusco grave, con el balón en disputa.

Sanciones que repercuten en la competencia

Las resoluciones disciplinarias pueden tener consecuencias deportivas inmediatas, especialmente para los equipos que afrontan compromisos decisivos en la recta final de la fase regular del Apertura 2026.

Las suspensiones obligan a los cuerpos técnicos a reorganizar sus alineaciones, mientras que las multas representan un costo económico adicional para los clubes.

Con el campeonato entrando en una etapa determinante, las decisiones del Tribunal Disciplinario vuelven a ocupar un lugar importante en la actualidad del fútbol nacional.