Sale disparando de su casa y mata a joven en Cartago: la policía lo capturó desnudo en un charral

Una noche entre amigos terminó en tragedia en Quebradilla de Cartago. Mesías de los Ángeles Rivera Ortiz, de 18 años, murió tras recibir un balazo en la cabeza durante una balacera registrada alrededor de la medianoche de este sábado.

El joven fue trasladado con vida al Hospital Max Peralta, pero falleció minutos después de su ingreso.

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Según la información preliminar, Rivera se encontraba compartiendo con un grupo de amigos cuando un hombre de apellidos Montoya Alfaro, de 24 años, salió de su vivienda con un arma de fuego y comenzó a disparar en reiteradas ocasiones.

En 3 puntos Una noche entre amigos terminó en tragedia en Quebradilla de Cartago. El joven fue trasladado con vida al Hospital Max Peralta, pero falleció minutos después de su ingreso. El cuerpo de Rivera permanece en la morgue del Hospital Max Peralta, pendiente del levantamiento y posterior traslado a Medicatura Forense para la autopsia correspondiente.

Testigos señalan que no observaron una discusión o un enfrentamiento previo que explicara el ataque.

Los disparos provocaron que las personas que estaban en la calle corrieran para ponerse a salvo. En medio del caos, observaron a Mesías tendido en el suelo, con una herida en la cabeza.

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Tras la balacera, el sospechoso huyó y se ocultó entre unos charrales cercanos al cauce de un río.

Oficiales del equipo táctico Lince de la Fuerza Pública rastrearon la zona y lo encontraron completamente desnudo. En ese lugar concretaron su detención.

Versiones preliminares señalan que el detenido presuntamente se dedica a la venta de drogas y que acostumbraba salir a la calle a disparar para atemorizar a los vecinos. Estos señalamientos deberán ser corroborados durante la investigación.

Por el comportamiento que presentó durante el arresto y posteriormente, también se presume que podría haber estado bajo los efectos de alguna sustancia. Esa condición no está confirmada.

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Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recolectaron evidencias en el sitio para esclarecer lo ocurrido. Varios testigos aseguran haber visto al sospechoso salir de la vivienda y accionar el arma.

El detenido permanece bajo custodia judicial, a la espera de que se determine su situación jurídica.

El cuerpo de Rivera permanece en la morgue del Hospital Max Peralta, pendiente del levantamiento y posterior traslado a Medicatura Forense para la autopsia correspondiente.