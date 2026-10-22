Sala IV ordena a Hacienda pagar ₡68.900 millones a la CCSS por deuda de 2018

La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Hacienda cancelar ₡68.900 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por una deuda relacionada con el financiamiento de las pensiones mínimas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

La información fue confirmada por la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), organización que impulsó una acción judicial para exigir el cumplimiento de la obligación estatal.

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El monto pendiente incluye tanto el principal como los intereses acumulados.

En 3 puntos La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Hacienda cancelar ₡68.900 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por una deuda relacionada con el financiamiento de las pensiones mínimas del régimen de Invalidez. La información fue confirmada por la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), organización que impulsó una acción judicial para exigir el cumplimiento de la obligación estatal. La exigencia de pago busca que el Estado cumpla con los compromisos financieros pendientes con la institución.

El origen del caso se remonta a julio de 2016, cuando la Junta Directiva de la CCSS acordó aumentar la contribución del Estado destinada al pago de las pensiones mínimas del régimen de IVM.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo no incorporó los recursos correspondientes en el Presupuesto Nacional de 2018, lo que dio paso al reclamo por el incumplimiento de las obligaciones de financiamiento.

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Ante esa situación, Undeca acudió a la Sala Constitucional. En 2018, el tribunal declaró con lugar la gestión y otorgó un plazo de cinco años para que el Estado cancelara la deuda.

El plazo concedido venció sin que se completara el pago, por lo que en 2023 el Ministerio de Hacienda solicitó una ampliación del periodo para cumplir con la obligación.

La petición motivó una nueva acción de Undeca, que se opuso a conceder más tiempo y exigió que se ejecutara lo dispuesto por la Sala Constitucional.

Según el sindicato, la resolución obliga ahora a Hacienda a cumplir con el pago y a incorporar los recursos en el próximo presupuesto extraordinario.

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Recursos destinados a las pensiones del IVM

El dinero adeudado está relacionado con el financiamiento estatal de las pensiones mínimas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, administrado por la CCSS.

Este régimen constituye uno de los principales pilares del sistema de pensiones costarricense y cubre prestaciones para personas que cumplen los requisitos establecidos para acceder a una jubilación, así como para otros beneficiarios contemplados en la normativa.

La exigencia de pago busca que el Estado cumpla con los compromisos financieros pendientes con la institución.