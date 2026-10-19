Rodrigo Chaves arremete contra reelección de Carlo Díaz como fiscal general: Ojo a todo lo que dijo

El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, reaccionó con fuertes críticas a la reelección de Carlo Díaz como fiscal general de la República, decisión que recibió el respaldo unánime de los magistrados presentes en la sesión de este lunes.

Chaves aseguró que la decisión no le causaba sorpresa y cuestionó la idoneidad de Díaz para continuar al frente del Ministerio Público.

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“El Poder Judicial, que es parte de la oposición, junto con el Frente Amplio, el PAC, el PUSC y Liberación Nacional, una sola masa opositora, obstructora, no me sorprende para nada que reelijan a Carlo Díaz, quien sufre de enormes cuestionamientos y evidentemente no tiene la capacidad, el carácter y lo que se ocupa para ser fiscal de la República”, manifestó el jerarca.

En 3 puntos El ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, reaccionó con fuertes críticas a la reelección de Carlo Díaz como fiscal general de la República. Chaves aseguró que la decisión no le causaba sorpresa y cuestionó la idoneidad de Díaz para continuar al frente del Ministerio Público. La reelección recibió el respaldo unánime de los magistrados presentes en la sesión de este lunes.

Las declaraciones se produjeron después de conocerse el resultado de la votación que permitió a Díaz continuar en el cargo por un nuevo periodo.

El ministro no limitó sus críticas al fiscal general, sino que también señaló al Poder Judicial como parte de lo que describió como un bloque opositor al Gobierno.

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En sus declaraciones, agrupó a esa institución con el Frente Amplio, el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional, a los que calificó como una fuerza opositora y obstructora.

Chaves sostuvo que la reelección de Díaz era una decisión previsible, al tiempo que cuestionó públicamente las capacidades del fiscal general para desempeñar sus funciones.

Declaraciones desde la Asamblea Legislativa

El ministro brindó estas declaraciones en la Asamblea Legislativa, donde se reunió con la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, para compartir un almuerzo y posteriormente asistir a la reunión semanal de la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

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La reacción de Chaves se dio en medio de la discusión pública generada por la continuidad de Díaz al frente del Ministerio Público, institución encargada de dirigir la persecución penal en el país.

La reelección recibió el respaldo unánime de los magistrados presentes en la sesión de este lunes, mientras que las declaraciones del ministro reflejaron su desacuerdo con la decisión y renovaron sus cuestionamientos hacia la cúpula judicial.