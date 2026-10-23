 Saltar al contenido

Costa Rica

Viernes 23 de octubre de 2026

Noticias de Costa Rica y el mundo desde 2015
EN

Sucesos

Reo empieza a sentirse mal, alerta a guardias y muere en el hospital

El hombre, de apellido Eduarte y de 48 años, fue trasladado de emergencia a un centro médico luego de presentar un quebranto de salud en el centro penitenciario.

· 1 min de lectura
Reo empieza a sentirse mal, alerta a guardias y muere en el hospital
Reo empieza a sentirse mal, alerta a guardias y muere en el hospital. Fotografía: AM Prensa.

Un privado de libertad de 48 años falleció este viernes 23 de octubre en el hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, luego de presentar complicaciones de salud, informó el Ministerio de Justicia y Paz.

El hombre, identificado con el apellido Eduarte, comenzó a sentirse mal, por lo que oficiales de la Policía Penitenciaria coordinaron su traslado de emergencia al centro médico.

Sin embargo, pese a la atención recibida, el privado de libertad murió a las 12:15 p. m. en la sala de shock del hospital.

Ministerio de Justicia lamentó el fallecimiento

La Dirección de la Policía Penitenciaria comunicó el deceso y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del hombre.

Hasta el momento, la información divulgada por el Ministerio de Justicia y Paz señala que la muerte se produjo por complicaciones de salud, sin ofrecer más detalles sobre la condición médica que presentó.

Meta descripción: Un privado de libertad de apellido Eduarte, de 48 años, murió este viernes en el hospital Calderón Guardia tras ser trasladado de emergencia por complicaciones de salud.

Sucesos Última hora

Siga leyendo

Más de Sucesos