Reo empieza a sentirse mal, alerta a guardias y muere en el hospital

Un privado de libertad de 48 años falleció este viernes 23 de octubre en el hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, luego de presentar complicaciones de salud, informó el Ministerio de Justicia y Paz.

El hombre, identificado con el apellido Eduarte, comenzó a sentirse mal, por lo que oficiales de la Policía Penitenciaria coordinaron su traslado de emergencia al centro médico.

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En 3 puntos Un privado de libertad de 48 años falleció este viernes 23 de octubre en el hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, luego de presentar complicaciones de salud, informó el Ministerio de Justicia y Paz. El hombre, identificado con el apellido Eduarte, comenzó a sentirse mal, por lo que oficiales de la Policía Penitenciaria coordinaron su traslado de emergencia al centro médico. Meta descripción: Un privado de libertad de apellido Eduarte, de 48 años, murió este viernes en el hospital Calderón Guardia tras ser trasladado de emergencia por complicaciones de salud.

Sin embargo, pese a la atención recibida, el privado de libertad murió a las 12:15 p. m. en la sala de shock del hospital.

Ministerio de Justicia lamentó el fallecimiento

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La Dirección de la Policía Penitenciaria comunicó el deceso y expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del hombre.

Hasta el momento, la información divulgada por el Ministerio de Justicia y Paz señala que la muerte se produjo por complicaciones de salud, sin ofrecer más detalles sobre la condición médica que presentó.

Meta descripción: Un privado de libertad de apellido Eduarte, de 48 años, murió este viernes en el hospital Calderón Guardia tras ser trasladado de emergencia por complicaciones de salud.