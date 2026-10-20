¡Regresa Daddy Yankee! Rosalía y Anitta también brillarán en el escenario de los Latin Grammy 2026

La Academia Latina de la Grabación confirmó este martes los primeros artistas que actuarán en la ceremonia del 12 de noviembre en Las Vegas, una gala que reunirá a grandes figuras del reguetón, el pop y la música latina.

La música latina se prepara para una de sus noches más importantes del año. Daddy Yankee, Rosalía y Anitta encabezan la primera lista de artistas confirmados para actuar en la 27.ª edición de los Latin Grammy, que se celebrará el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

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El anuncio fue realizado este martes 20 de octubre por la Academia Latina de la Grabación, que adelantó parte de las presentaciones musicales que formarán parte de la esperada ceremonia.

La noticia ha generado especial expectativa por la participación de Daddy Yankee, considerado uno de los principales pioneros del reguetón, quien volverá a ocupar un lugar destacado en el escenario de estos prestigiosos premios.

En 3 puntos La Academia Latina de la Grabación confirmó este martes los primeros artistas que actuarán en la ceremonia del 12 de noviembre en Las Vegas, una gala que reunirá a grandes figuras del reguetón, el pop y la música latina. La música latina se prepara para una de sus noches más importantes del año. Con figuras como Daddy Yankee, Rosalía y Anitta encabezando el espectáculo, los Latin Grammy 2026 prometen reunir distintas generaciones de artistas y celebrar la diversidad de la música latina.

Daddy Yankee tendrá una noche especialmente significativa

El intérprete de éxitos como Gasolina, Rompe y Con Calma será uno de los protagonistas de esta edición, no solamente por su actuación musical, sino también porque recibirá el reconocimiento de Persona del Año 2026.

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La distinción, otorgada por la Academia Latina de la Grabación, reconoce su trayectoria, su influencia en la expansión internacional del reguetón y sus contribuciones culturales y humanitarias.

El artista puertorriqueño será homenajeado durante una ceremonia especial el 11 de noviembre, un día antes de la entrega principal de los Latin Grammy.

Su participación genera expectativa entre los seguidores del género urbano, especialmente después de que anunciara su retiro de los escenarios en 2022 y comenzara una nueva etapa personal y musical.

Otra de las grandes protagonistas será la cantante española Rosalía, quien figura entre los artistas más nominados de esta edición.

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La intérprete competirá por siete gramófonos gracias a su proyecto LUX (Complete Works), que aspira al reconocimiento de Álbum del Año.

Además, su canción La Perla, junto a Yahritza y Su Esencia, aparece entre las nominadas a Grabación del Año y Canción del Año.

Su participación musical será uno de los momentos esperados de la ceremonia, en una etapa en la que continúa explorando nuevas propuestas sonoras y consolidando su presencia internacional.

Anitta también estará entre las protagonistas

La cantante brasileña Anitta se suma a las actuaciones confirmadas, llevando nuevamente la música de Brasil a uno de los escenarios más importantes de la industria latina.

La artista recibió nominaciones a Álbum del Año y Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Lengua Portuguesa por su producción EQUILIBRIVM.

Su presencia contribuirá a una ceremonia caracterizada por la diversidad de géneros, idiomas y estilos musicales.

¿Qué otros artistas cantarán en los Latin Grammy 2026?

La primera lista anunciada por la Academia también incluye a Juanes, Carín León, Mon Laferte, Jorge Drexler, Kany García, Silvana Estrada, Vivir Quintana, Rawayana, Elena Rose, Xavi y Banda Los Recoditos.

Entre los artistas destacados figura Juanes, quien competirá por Canción del Año con Humano, tema en el que participa junto a Vivir Quintana.

Por su parte, Mon Laferte llegará con importantes nominaciones relacionadas con su producción Femme Fatale, mientras que Jorge Drexler competirá en varias de las categorías principales gracias a su álbum Taracá.

De acuerdo con la Academia Latina de la Grabación, estos nombres corresponden únicamente al primer grupo de actuaciones, por lo que se esperan nuevos anuncios conforme se acerque la premiación.

¿Cuándo y dónde ver los Latin Grammy 2026?

La ceremonia se realizará el jueves 12 de noviembre de 2026, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

La actriz y presentadora puertorriqueña Roselyn Sánchez regresará como conductora del evento por décima ocasión.

La transmisión televisiva está programada para comenzar a las 8:00 p. m., hora del este de Estados Unidos, mediante Univision, lo que corresponde a las 7:00 p. m. en Costa Rica.

Aunque ya se conocen los primeros artistas confirmados, todavía no se han revelado las canciones que interpretarán ni las posibles colaboraciones especiales durante la gala.

Con figuras como Daddy Yankee, Rosalía y Anitta encabezando el espectáculo, los Latin Grammy 2026 prometen reunir distintas generaciones de artistas y celebrar la diversidad de la música latina.