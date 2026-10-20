¡Preocupación en Mira quién baila! Antuan Fallas sufre percance durante los ensayos

El creador de contenido se dobló un tobillo mientras practicaba una coreografía de swing criollo. El incidente ocurre justo después de que consiguiera su tercer reconocimiento como Pareja Wow junto a Alhanna Morales.

Un inesperado percance encendió las alertas durante los ensayos de Mira quién baila Costa Rica. El creador de contenido Antuan Fallas sufrió una torcedura de tobillo mientras se preparaba para su próxima presentación en el programa de Teletica.

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El incidente ocurrió cuando el participante practicaba una coreografía de swing criollo, un ritmo que exige movimientos rápidos, saltos y coordinación.

Según informó Teletica este lunes 19 de octubre, Fallas explicó que, durante uno de los pasos, su tobillo se dobló hacia un costado, provocándole molestias y preocupación ante la posibilidad de haber sufrido una lesión.

En 3 puntos El creador de contenido se dobló un tobillo mientras practicaba una coreografía de swing criollo. Un inesperado percance encendió las alertas durante los ensayos de Mira quién baila Costa Rica. Mientras se conocen nuevos detalles sobre su condición, Antuan Fallas continúa siendo uno de los concursantes que más atención ha despertado durante esta temporada de Mira quién baila Costa Rica.

El participante relató que el percance se produjo mientras ejecutaba uno de los movimientos de la rutina.

“Se me fue el tobillo en una parte. (...) Se me fue para un lado”, expresó el creador de contenido al describir lo sucedido.

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Fallas también señaló que el calzado que utilizaba tenía una suela bastante gruesa, característica que considera pudo haber influido en la pérdida de estabilidad durante el movimiento.

Aunque inicialmente logró recuperarse del paso, manifestó su preocupación por una posible inflamación y la posibilidad de haber sufrido un esguince.

De acuerdo con La Nación, el participante tenía previsto acudir este martes 20 de octubre a una valoración con fisioterapia para determinar la gravedad del percance.

En imágenes compartidas mediante las redes sociales del programa también se observó que recibió aplicación de hielo en la zona afectada.

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¿Está en riesgo su participación en Mira quién baila?

Por el momento, no se ha confirmado que Antuan Fallas deba abandonar la competencia ni que el incidente le impida presentarse en la próxima gala.

La continuidad de sus ensayos dependerá de su evolución y de los resultados de la valoración correspondiente.

El percance ocurre en un momento especialmente importante para el creador de contenido, quien se ha convertido en uno de los participantes destacados de la tercera temporada.

Antuan y Alhanna vienen de conquistar su tercer Premio Wow

Durante la quinta gala, celebrada el domingo 18 de octubre, Antuan Fallas y su pareja de baile, Alhanna Morales, consiguieron por tercera ocasión el reconocimiento a la Pareja Wow.

La dupla destacó con una coreografía de rumba que logró conquistar al jurado y reafirmó su buen desempeño dentro de la competencia.

Ahora, ambos enfrentan un nuevo desafío mientras se preparan para la siguiente presentación.

La situación ha generado expectativa sobre la recuperación del participante y su capacidad para continuar con las exigentes rutinas del programa.

Mientras se conocen nuevos detalles sobre su condición, Antuan Fallas continúa siendo uno de los concursantes que más atención ha despertado durante esta temporada de Mira quién baila Costa Rica.