PPSO revierte votación y aprueba recorte de ₡8.048 millones al FEES para 2027

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) revirtió el resultado de una votación y logró aprobar un recorte de ₡8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de 2027.

La decisión se produjo luego de que la diputada oficialista Kattia Ulate votara en contra de la propuesta durante la sesión de la mañana. La legisladora reconoció posteriormente que se trató de un error y que su posición no coincidía con la línea de su bancada.

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Para corregir el resultado, el oficialismo presentó una moción de revisión y solicitó que la moción 16, impulsada por el jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, fuera sometida nuevamente a votación.

En la segunda ronda, realizada durante la noche, la propuesta obtuvo seis votos a favor y cinco en contra. De esta manera, el PPSO enmendó el voto de su diputada y consiguió aprobar el recorte en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

En 3 puntos El Partido Pueblo Soberano (PPSO) revirtió el resultado de una votación y logró aprobar un recorte de ₡8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de 2027. La decisión se produjo luego de que la diputada oficialista Kattia Ulate votara en contra de la propuesta durante la sesión de la mañana. El recorte al FEES forma parte de los ajustes incorporados por la comisión durante el análisis del plan de gastos del Gobierno.

Durante el primer conteo, la moción había sido rechazada por seis votos contra cinco.

En esa ocasión, votaron en contra los tres diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), los dos representantes del Frente Amplio (FA) y Ulate. Los otros cinco integrantes de la comisión, todos del PPSO, respaldaron la reducción.

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La moción de revisión permitió repetir el proceso. En la nueva votación, los diputados del PLN y del FA mantuvieron su oposición, mientras que Ulate se alineó con el resto de la fracción oficialista.

El cambio de su voto fue determinante para que el resultado pasara de un rechazo inicial a la aprobación del recorte.

Los ₡8.048 millones serán trasladados al Ministerio de Educación Pública (MEP), que utilizará el dinero para cubrir la contribución patronal a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).

Se trata de recursos del FEES que el Estado no giró en años anteriores. La transferencia posterior de esos fondos había sido acordada entre representantes del Gobierno y las universidades estatales.

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Con la aprobación de la moción, el dinero cambiará de destino dentro del Presupuesto Nacional de 2027.

Decisión ocurre antes de marcha universitaria

La aprobación se da un día antes de la marcha nacional convocada por las cinco universidades públicas para este martes a las 9 a. m.

Las instituciones de educación superior rechazan los recortes planteados durante la discusión presupuestaria y advierten que podrían afectar el funcionamiento de las sedes regionales.

Además, han señalado que las reducciones podrían generar dificultades para mantener algunos servicios e incluso provocar cierres técnicos en determinadas zonas.

Comisión debe cerrar dictamen presupuestario

La Comisión de Asuntos Hacendarios tiene plazo hasta este martes para emitir el dictamen del Presupuesto Nacional de 2027, cuyo monto asciende a ₡12,4 billones.

Una vez concluido ese trámite, el proyecto será enviado al plenario legislativo. Allí deberá ser discutido y aprobado en dos debates antes de convertirse en ley.

El recorte al FEES forma parte de los ajustes incorporados por la comisión durante el análisis del plan de gastos del Gobierno.