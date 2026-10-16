Policías del OIJ disparan y hieren a adolescente que los apuntó con un arma en pleno allanamiento

Un allanamiento para capturar a un sospechoso de tentativa de femicidio termina con un adolescente de 17 años herido de bala, luego de que presuntamente apuntara con un arma contra agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la mañana de este viernes en El Cocal de Quepos.

La intervención ocurre en un inmueble donde, según la información preliminar, también funciona un bar clandestino. Dentro se encuentran el hombre requerido por las autoridades y otras tres personas, entre ellas el menor de edad.

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En 3 puntos Un allanamiento para capturar a un sospechoso de tentativa de femicidio termina con un adolescente de 17 años herido de bala, luego de que presuntamente apuntara con un arma contra agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La intervención ocurre en un inmueble donde, según la información preliminar, también funciona un bar clandestino. Tras el allanamiento, el sospechoso de tentativa de femicidio es trasladado a la Fiscalía de Quepos para la correspondiente indagatoria.

Durante el ingreso de los investigadores, el adolescente habría dirigido un arma hacia los oficiales. Ante esa aparente amenaza, los agentes responden con disparos y el joven recibe heridas en una pierna.

El menor es trasladado en condición estable al Hospital Max Terán Valls, en Quepos, para recibir atención médica.

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Según la versión preliminar, las cuatro personas que se encontraban en el inmueble portaban armas.

El objetivo del operativo era detener a un hombre investigado por presuntamente atacar con un arma de fuego a su pareja sentimental a inicios de este mes.

La mujer no resulta herida en ese hecho, ocurrido en el mismo sitio intervenido este viernes por la Policía Judicial.

Tras el allanamiento, el sospechoso de tentativa de femicidio es trasladado a la Fiscalía de Quepos para la correspondiente indagatoria.