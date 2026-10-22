Policía de Nicaragua interroga a hombre que mató a su esposa e hija en Liberia: Obtienen confesión y revelaciones del atroz crimen
Rafael Antonio Valdez García habría descrito ante las autoridades nicaragüenses el ataque contra Jasmina López Castro y la niña Belkania Balezca Valdez López.
Rafael Antonio Valdez García, principal sospechoso del homicidio de su esposa y su hija en Liberia, Guanacaste, habría confesado ante la Policía Nacional de Nicaragua detalles del ataque ocurrido la madrugada del 17 de octubre.
Según el interrogatorio divulgado por las autoridades del país vecino, el hombre relató cómo ingresó a la habitación donde dormían Jasmina López Castro y la hija de ambos, Belkania Balezca Valdez López, y las agredió con un machete.
La información corresponde a la versión atribuida al sospechoso durante el interrogatorio policial. Los hechos deberán ser establecidos dentro del proceso judicial correspondiente.
Así habría ocurrido el ataque en la vivienda
De acuerdo con el relato recogido por la Policía nicaragüense, Valdez indicó que ingresó a la habitación alrededor de las 12:30 a. m. con un machete.
El sospechoso habría cortado una cuerda que sostenía el mosquitero, acción que despertó a Jasmina López Castro. Cuando ella intentó levantarse, presuntamente la atacó con el arma.
El informe policial señala que Valdez reconoció haber continuado la agresión contra su esposa y haberle provocado otra herida. Durante el ataque, la niña, que dormía en la misma cama, también resultó mortalmente herida.
Ambas víctimas fallecieron en el lugar, según la información divulgada sobre el caso.
Habría escapado por la frontera de Peñas Blancas
Después del ataque, Valdez habría dejado el machete debajo de la cama y escapado a pie hacia una zona montañosa.
Según su declaración, cerca de las 6 a. m. llegó a Liberia, donde compró un café antes de abordar un autobús con destino a la frontera de Peñas Blancas.
El hombre habría ingresado a Nicaragua por un paso no habilitado y continuado su recorrido en transporte colectivo hacia Managua y, posteriormente, Matagalpa, adonde habría llegado alrededor de las 5 p. m.
Llamó a una vecina para contarle lo ocurrido
El interrogatorio también recoge que, después de trasladarse a Nicaragua, Valdez llamó a una vecina identificada únicamente como Carmen.
Según el relato atribuido al sospechoso, durante esa comunicación le manifestó que había matado a su esposa y a su hija.
Valdez fue detenido días después en Nicaragua, tras permanecer prófugo. Las autoridades de ese país informaron que sería sometido a un proceso judicial en su territorio, por lo que el desarrollo del caso dependerá de las actuaciones de la justicia nicaragüense.
Meta descripción: Rafael Antonio Valdez García habría relatado a la Policía de Nicaragua cómo atacó a su esposa y su hija en Liberia antes de huir por la frontera de Peñas Blancas.