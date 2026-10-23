Policía corrupto iba a alertar a contrabandistas sobre operativo y envió por error el mensaje a sus compañeros

Un oficial de la Fuerza Pública destacado en San Vito de Coto Brus figura bajo sospecha de alertar a un grupo de presuntos contrabandistas sobre operativos policiales en carretera, de acuerdo con información publicada por Expediente.

El caso salió a la luz luego de que uno de los compañeros del funcionario remitiera una denuncia confidencial al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mediante correo electrónico. Según detalló Expediente, la alerta señalaba que el oficial presuntamente compartía información sobre acciones dirigidas a combatir el ingreso ilegal de mercadería en la zona fronteriza con Panamá.

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Entre los productos que ingresan de contrabando por ese sector destacan los cigarrillos, que, según la información divulgada por el medio, llegan en contenedores procedentes de la Zona Libre de Colón, en el Caribe panameño.

De acuerdo con las fotografías de una conversación de WhatsApp obtenidas por Expediente, el policía habría enviado un mensaje de audio configurado para escucharse una sola vez.

En 3 puntos Un oficial de la Fuerza Pública destacado en San Vito de Coto Brus figura bajo sospecha de alertar a un grupo de presuntos contrabandistas sobre operativos policiales en carretera, de acuerdo con información publicada por Expediente. El caso salió a la luz luego de que uno de los compañeros del funcionario remitiera una denuncia confidencial al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mediante correo electrónico. Meta descripción: Expediente informó sobre la investigación contra un policía de San Vito de Coto Brus que presuntamente alertó a contrabandistas sobre operativos contra el ingreso ilegal de cigarrillos desde Panamá.

Sin embargo, uno de los destinatarios logró grabarlo antes de que desapareciera. Expediente tuvo acceso a las imágenes del chat y al contenido del mensaje, según publicó en su reporte.

En el audio, el funcionario presuntamente advertía sobre un operativo policial en preparación y mencionaba el sector de Aguas Claras.

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“Los mandaron a hacer un 22 25, nada más que no dijeron dónde; entonces hay que poner cuidado. De momento anda por ese lado de Aguas Claras”, se escucha en el mensaje citado por Expediente.

Después de enviar el audio, el oficial habría escrito: “¿Copió?”. También agregó que el operativo todavía no había comenzado, pero que debía realizarse.

La conversación ocurrió a las 9:26 a. m. del 16 de octubre, fecha en la que uno de los testigos habría remitido la denuncia al OIJ. Estos detalles fueron dados a conocer por Expediente como parte de la información sobre la presunta filtración.

La frontera sur, bajo presión por el contrabando

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El sector de Coto Brus, en la frontera con Panamá, representa un punto de interés para las autoridades debido al ingreso ilegal de mercancías.

Según la información publicada por Expediente, las organizaciones dedicadas al contrabando utilizan rutas fronterizas para introducir productos al país y evadir los controles correspondientes.

La presunta filtración de información sobre operativos podría comprometer la efectividad de esas acciones policiales y facilitar que los responsables eviten los controles.

Por ahora, los hechos descritos corresponden a señalamientos contra el oficial y deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes. La información disponible, incluida la divulgada por Expediente, no detalla si el funcionario ha sido detenido ni si enfrenta medidas disciplinarias o una causa penal formal.

Meta descripción: Expediente informó sobre la investigación contra un policía de San Vito de Coto Brus que presuntamente alertó a contrabandistas sobre operativos contra el ingreso ilegal de cigarrillos desde Panamá.