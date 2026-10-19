Poder Judicial acudirá a la Sala IV por bloqueo de casi ₡30 mil millones del presupuesto 2027

El Poder Judicial llevará ante la Sala Constitucional una consulta legislativa relacionada con el proyecto de Presupuesto Nacional de 2027, debido a las restricciones que condicionan el uso de ₡29.843,8 millones destinados a la institución.

La decisión fue adoptada este lunes por la Corte Plena, que autorizó a la Presidencia del Poder Judicial a presentar la gestión una vez que el proyecto sea dictaminado por la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

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Las magistraturas que integran la Sala Constitucional se inhibieron de participar en la votación, debido a que esa misma cámara deberá resolver la consulta.

La institución ha manifestado su rechazo a las normas de ejecución presupuestaria que, según sostiene, se le impusieron de manera exclusiva y que podrían afectar tanto la prestación de los servicios judiciales como la lucha contra el crimen organizado.

En 3 puntos El Poder Judicial llevará ante la Sala Constitucional una consulta legislativa relacionada con el proyecto de Presupuesto Nacional de 2027, debido a las restricciones que condicionan el uso de ₡29.843,8 millones destinados a la institución. La decisión fue adoptada este lunes por la Corte Plena, que autorizó a la Presidencia del Poder Judicial a presentar la gestión una vez que el proyecto sea dictaminado por la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Meta descripción: El Poder Judicial acudirá a la Sala Constitucional por el bloqueo de ₡29.843,8 millones del presupuesto 2027 y advierte afectaciones al OIJ, audiencias y servicios de justicia.

Las disposiciones incluidas en el proyecto condicionan la disponibilidad de los ₡29.843,8 millones al cumplimiento de una serie de requisitos y aprobaciones.

Entre los trámites figuran la presentación de los estados financieros auditados del Fideicomiso de Infraestructura, certificaciones de la Contraloría General de la República y el conocimiento y aprobación de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.

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Posteriormente, los recursos tendrían que recibir la aprobación del Plenario Legislativo y una orden al Ministerio de Hacienda para proceder con su desbloqueo.

El Poder Judicial advierte que el procedimiento no establece un plazo definido para que el dinero esté efectivamente disponible. Además, su liberación depende de decisiones y gestiones que involucran tanto al Poder Legislativo como al Ejecutivo.

La Corte ha señalado que estas disposiciones contravienen lo establecido en la Constitución Política, criterio que será parte de las gestiones impulsadas por la institución.

OIJ tendría restricciones por ₡8.684 millones

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Uno de los principales puntos de preocupación corresponde a las consecuencias que las limitaciones presupuestarias podrían tener sobre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según las advertencias del Poder Judicial, las restricciones por ₡8.684 millones para el OIJ afectarían recursos destinados a investigaciones, pericias, equipos e insumos necesarios para enfrentar el crimen organizado.

La institución también señala posibles efectos sobre la protección de personas en riesgo o amenazadas y sobre los tiempos de respuesta de las pericias relacionadas con investigaciones criminales.

Estas limitaciones, según el planteamiento judicial, podrían reducir la capacidad operativa de las autoridades encargadas de investigar delitos y atender casos de especial complejidad.

Audiencias virtuales y nombramientos en riesgo

El Poder Judicial también enumeró una serie de afectaciones que podrían alcanzar a usuarios, funcionarios y personas involucradas en procesos judiciales.

Entre los principales riesgos señalados están:

Nombramientos: limitaciones para nombrar a 2.463 personas que actualmente ocupan plazas de manera interina.

* Atrasos judiciales: la institución reporta 259 plazas vacantes de jueces, situación que podría aumentar los tiempos de espera para resolver procesos y demandas.

* Audiencias virtuales: posibles interrupciones por falta de recursos para licencias informáticas y enlaces de internet.

* Investigaciones criminales: afectación de equipos, insumos y recursos para pericias del OIJ.

* Protección de víctimas: riesgo para los recursos destinados a atender a personas amenazadas o en situación de vulnerabilidad.

* Infraestructura: dificultades para dar mantenimiento a edificios, ascensores y sistemas eléctricos, con el riesgo de cierres preventivos.

La institución también advirtió sobre la posible paralización de la construcción de la Morgue Judicial de Buenos Aires, así como la suspensión de audiencias y trámites virtuales.

Comunidades rurales podrían enfrentar mayores costos

Otro de los puntos expuestos por el Poder Judicial es el posible impacto de una concentración o reubicación de oficinas judiciales.

Según la institución, las personas que viven en comunidades rurales y costeras podrían verse obligadas a recorrer distancias mayores y asumir gastos adicionales de transporte y alimentación para realizar sus trámites.

Como ejemplo, señaló el caso de Puerto Jiménez, donde el traslado de asuntos judiciales a Golfito obligaría a parte de la población a utilizar lanchas privadas para desplazarse.

La advertencia se centra en que las restricciones presupuestarias no solo afectarían el funcionamiento interno de la institución, sino también la facilidad con la que las personas pueden acceder a los servicios de justicia.

Corte enviará informes jurídicos a la Asamblea

Además de autorizar la consulta legislativa, la Corte Plena acordó remitir a la Asamblea Legislativa un informe jurídico que concluye que el proyecto de presupuesto nacional para 2027 afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.

También enviará un segundo informe relacionado con el presupuesto extraordinario de 2026, que analiza sus efectos sobre la estructura y operación institucional.

El primer documento responde a una iniciativa de la propia Corte Plena, mientras que el segundo se elaboró a raíz de una consulta legislativa formulada por el Directorio de la Asamblea Legislativa.

La presentación de la consulta ante la Sala Constitucional quedará pendiente del dictamen de la Comisión de Asuntos Hacendarios, en un proceso presupuestario que mantiene en discusión los recursos y las condiciones de ejecución asignados al Poder Judicial.

Meta descripción: El Poder Judicial acudirá a la Sala Constitucional por el bloqueo de ₡29.843,8 millones del presupuesto 2027 y advierte afectaciones al OIJ, audiencias y servicios de justicia.