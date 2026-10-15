¿Planea viajar en diciembre o en 2027? Feria gratuita reúne opciones para armar sus vacaciones
Expoviajes se realizará este 17 y 18 de octubre en el Centro de Convenciones de Costa Rica, con aerolíneas, hoteles, agencias y un festival de cruceros para consultar y comparar alternativas.
Ese viaje que lleva meses imaginando podría empezar a tomar forma este fin de semana. Expoviajes 2026 reunirá en un mismo lugar opciones de transporte, hospedaje, destinos y asesoría para quienes preparan sus vacaciones de diciembre o quieren adelantarse a los viajes de 2027.
La feria abrirá el sábado 17 y domingo 18 de octubre, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., en el Centro de Convenciones de Costa Rica. La entrada será gratuita.
Para quienes están haciendo números antes de decidir adónde ir, el atractivo estará en poder consultar directamente con distintos proveedores y comparar alternativas según su presupuesto y manera de viajar.
Habrá participación de aerolíneas, cadenas hoteleras, agencias, operadores turísticos, parques temáticos y empresas de alquiler de vehículos. También se ofrecerá información sobre seguros, asistencia de viaje y servicios para trámites de visa.
La actividad tendrá opciones tanto para quienes prefieren comprar sus servicios por separado y organizar su propio recorrido como para quienes buscan un paquete con acompañamiento profesional.
Cruceros para quienes quieren dar el salto
Una de las novedades será la llegada de Terranova Cruise Fest, que participará por primera vez en Expoviajes con opciones de distintas navieras y asesoría especializada.
Los asistentes podrán consultar propuestas de Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Princess Cruises, Disney Cruise Line, MSC Cruceros y AmaWaterways River Cruises.
La oferta abarcará vacaciones familiares, experiencias exclusivas y recorridos fluviales por Europa. Quienes nunca han viajado en crucero tendrán la oportunidad de resolver dudas y conocer las diferencias entre las alternativas antes de reservar.
Para aprovechar esa asesoría, conviene preguntar qué incluye la tarifa y cuáles gastos se cobran por separado, como propinas, excursiones, bebidas o traslados. Comparar el costo total permite valorar mejor cada propuesta.
También habrá opciones para quedarse en Costa Rica
Quienes prefieren vacacionar dentro del país encontrarán destinos nacionales, gastronomía, actividades locales y propuestas vinculadas con el bienestar y los museos.
La feria también incorporará al colectivo de escritores Libros Viajeros, literatura especializada en viajes y la exposición de arte “La Pulpería: Un viaje a la Costa Rica de ayer”.
Según Leonel Bonilla, vocero de Expoviajes, el encuentro busca acercar distintas formas de viajar y facilitar las consultas para las vacaciones de fin de año y la planificación de 2027.
Para sacarle provecho a la visita, ayuda llegar con fechas tentativas, cantidad de viajeros y un presupuesto aproximado. Antes de reservar, solicite por escrito el precio final, las condiciones de pago y las políticas de cambio o cancelación.