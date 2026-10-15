¿Planea viajar en diciembre o en 2027? Feria gratuita reúne opciones para armar sus vacaciones

Ese viaje que lleva meses imaginando podría empezar a tomar forma este fin de semana. Expoviajes 2026 reunirá en un mismo lugar opciones de transporte, hospedaje, destinos y asesoría para quienes preparan sus vacaciones de diciembre o quieren adelantarse a los viajes de 2027.

La feria abrirá el sábado 17 y domingo 18 de octubre, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., en el Centro de Convenciones de Costa Rica. La entrada será gratuita.

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Para quienes están haciendo números antes de decidir adónde ir, el atractivo estará en poder consultar directamente con distintos proveedores y comparar alternativas según su presupuesto y manera de viajar.

Habrá participación de aerolíneas, cadenas hoteleras, agencias, operadores turísticos, parques temáticos y empresas de alquiler de vehículos. También se ofrecerá información sobre seguros, asistencia de viaje y servicios para trámites de visa.

En 3 puntos Ese viaje que lleva meses imaginando podría empezar a tomar forma este fin de semana. La feria abrirá el sábado 17 y domingo 18 de octubre, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m., en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Para sacarle provecho a la visita, ayuda llegar con fechas tentativas, cantidad de viajeros y un presupuesto aproximado.

La actividad tendrá opciones tanto para quienes prefieren comprar sus servicios por separado y organizar su propio recorrido como para quienes buscan un paquete con acompañamiento profesional.

Cruceros para quienes quieren dar el salto

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Una de las novedades será la llegada de Terranova Cruise Fest, que participará por primera vez en Expoviajes con opciones de distintas navieras y asesoría especializada.

Los asistentes podrán consultar propuestas de Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, Princess Cruises, Disney Cruise Line, MSC Cruceros y AmaWaterways River Cruises.

La oferta abarcará vacaciones familiares, experiencias exclusivas y recorridos fluviales por Europa. Quienes nunca han viajado en crucero tendrán la oportunidad de resolver dudas y conocer las diferencias entre las alternativas antes de reservar.

Para aprovechar esa asesoría, conviene preguntar qué incluye la tarifa y cuáles gastos se cobran por separado, como propinas, excursiones, bebidas o traslados. Comparar el costo total permite valorar mejor cada propuesta.

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También habrá opciones para quedarse en Costa Rica

Quienes prefieren vacacionar dentro del país encontrarán destinos nacionales, gastronomía, actividades locales y propuestas vinculadas con el bienestar y los museos.

La feria también incorporará al colectivo de escritores Libros Viajeros, literatura especializada en viajes y la exposición de arte “La Pulpería: Un viaje a la Costa Rica de ayer”.

Según Leonel Bonilla, vocero de Expoviajes, el encuentro busca acercar distintas formas de viajar y facilitar las consultas para las vacaciones de fin de año y la planificación de 2027.

Para sacarle provecho a la visita, ayuda llegar con fechas tentativas, cantidad de viajeros y un presupuesto aproximado. Antes de reservar, solicite por escrito el precio final, las condiciones de pago y las políticas de cambio o cancelación.