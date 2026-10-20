Persecución y cocaína al mar: operativo con apoyo de la DEA deja 1,5 toneladas decomisadas y dos ticos presos

Una persecución en aguas del Pacífico Sur permite a las autoridades decomisar aproximadamente 1,5 toneladas de cocaína, en un operativo que también se extiende a tierra, donde se mantiene una vivienda bajo custodia policial.

Según el avance oficial, las diligencias en la zona sur dejan, hasta el momento, dos costarricenses detenidos, armas y más droga. En estas acciones participan policías del Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

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En 3 puntos Una persecución en aguas del Pacífico Sur permite a las autoridades decomisar aproximadamente 1,5 toneladas de cocaína, en un operativo que también se extiende a tierra, donde se mantiene una vivienda bajo custodia policial. Según el avance oficial, las diligencias en la zona sur dejan, hasta el momento, dos costarricenses detenidos, armas y más droga. Las autoridades aún no precisan la cantidad adicional de droga localizada en tierra, el tipo de armas encontradas ni la ubicación exacta de la vivienda bajo custodia.

La intervención marítima comienza la tarde de este lunes y culmina durante la madrugada de este martes, a unas 20 millas náuticas de Matapalo.

Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas detectan una embarcación sospechosa mientras realizan patrullajes en puntos estratégicos. Al advertir la presencia policial, sus ocupantes intentan escapar y se inicia una persecución en alta mar.

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Durante la huida, los sospechosos lanzan la carga ilícita al agua en un intento por evadir a las autoridades, de acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública.

El despliegue cuenta con el apoyo aéreo de una aeronave estadounidense y la coordinación de Guardacostas, la Policía de Control de Drogas (PCD), la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Fuerza de Tarea Interagencial Sur de ese país.

Las autoridades aún no precisan la cantidad adicional de droga localizada en tierra, el tipo de armas encontradas ni la ubicación exacta de la vivienda bajo custodia. Las diligencias continúan.