¿Perdió su cédula? Puede pedir un duplicado por internet y recibirlo en casa

Si extravía su cédula de identidad o esta se deteriora, puede solicitar un duplicado por internet sin acudir a una oficina del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El servicio de Reimpresión de Documento de Identidad (RDI) permite realizar la gestión desde un celular, una computadora u otro dispositivo con acceso a internet, las 24 horas del día y los siete días de la semana.

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El costo es de ₡5.890 e incluye la entrega en el domicilio indicado por la persona solicitante.

En 3 puntos Si extravía su cédula de identidad o esta se deteriora, puede solicitar un duplicado por internet sin acudir a una oficina del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El servicio de Reimpresión de Documento de Identidad (RDI) permite realizar la gestión desde un celular, una computadora u otro dispositivo con acceso a internet, las 24 horas del día y los siete días de la semana. Por lo tanto, no aplica para solicitar la cédula por primera vez ni para renovar una que ya venció.

Para realizar el trámite, debe ingresar al sitio web del TSE y buscar el servicio de Reimpresión de Documento de Identidad (https://www.consulta.tse.go.cr/ReimpresionCedular/)

* Indicar el número de cédula que desea reimprimir.

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* Proporcionar la dirección donde recibirá el documento.

* Pagar en línea con una tarjeta de débito o crédito Visa o Mastercard.

Correos de Costa Rica se encarga de entregar la cédula exclusivamente a su titular. Según el TSE, el plazo estimado de entrega es de dos a cuatro días hábiles después de impreso el documento.

Este servicio únicamente permite obtener un duplicado de una cédula vigente. La reimpresión conserva los mismos datos y la misma fecha de vencimiento del documento anterior.

Por lo tanto, no aplica para solicitar la cédula por primera vez ni para renovar una que ya venció.