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Viernes 23 de octubre de 2026

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¿Perdió su cédula? Puede pedir un duplicado por internet y recibirlo en casa

El trámite cuesta ₡5.890, incluye el envío y está disponible las 24 horas, siempre que el documento todavía esté vigente.

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¿Perdió su cédula? Puede pedir un duplicado por internet y recibirlo en casa
¿Perdió su cédula? Puede pedir un duplicado por internet y recibirlo en casa. Fotografía: AM Prensa.

Si extravía su cédula de identidad o esta se deteriora, puede solicitar un duplicado por internet sin acudir a una oficina del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El servicio de Reimpresión de Documento de Identidad (RDI) permite realizar la gestión desde un celular, una computadora u otro dispositivo con acceso a internet, las 24 horas del día y los siete días de la semana.

El costo es de ₡5.890 e incluye la entrega en el domicilio indicado por la persona solicitante.

Para realizar el trámite, debe ingresar al sitio web del TSE y buscar el servicio de Reimpresión de Documento de Identidad (https://www.consulta.tse.go.cr/ReimpresionCedular/)

* Indicar el número de cédula que desea reimprimir.

* Proporcionar la dirección donde recibirá el documento.

* Pagar en línea con una tarjeta de débito o crédito Visa o Mastercard.

Correos de Costa Rica se encarga de entregar la cédula exclusivamente a su titular. Según el TSE, el plazo estimado de entrega es de dos a cuatro días hábiles después de impreso el documento.

Este servicio únicamente permite obtener un duplicado de una cédula vigente. La reimpresión conserva los mismos datos y la misma fecha de vencimiento del documento anterior.

Por lo tanto, no aplica para solicitar la cédula por primera vez ni para renovar una que ya venció.

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