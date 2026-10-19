Paul Rueda respalda a Carlo Díaz y advierte que sustituirlo sería hacerle un favor al narcotráfico

El magistrado sostiene que cambiar al fiscal general sería un “error tremendo” para el país y defiende los resultados de su gestión contra el crimen organizado.

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El magistrado Paul Rueda, quien ha mantenido enfrentamientos con el Gobierno, expresa su respaldo a la reelección del fiscal general, Carlo Díaz, con una advertencia: sustituirlo en este momento sería favorecer al narcotráfico y a la delincuencia organizada.

En 3 puntos Paul Rueda respalda a Carlo Díaz y advierte que sustituirlo sería hacerle un favor al narcotráfico El magistrado sostiene que cambiar al fiscal general sería un “error tremendo” para el país y defiende los resultados de su gestión contra el crimen organizado. Con esas palabras, Rueda deja clara su posición a favor de la reelección y coloca la continuidad de la lucha contra el crimen organizado como la razón central de su voto.

Durante su intervención en Corte Plena, Rueda explica que su posición responde a los resultados del jerarca del Ministerio Público frente a dos de los problemas que, junto con la corrupción, considera entre los que más afectan al país.

“Hay un viejo dicho: uno no cambia lo que funciona”, manifiesta al fundamentar su apoyo a la continuidad de Díaz.

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El magistrado sostiene que el fiscal general ha obtenido “excelentes resultados” en esta materia y asegura que estos incluso han sido reconocidos por la agencia antidrogas estadounidense DEA.

A partir de esa valoración, Rueda cuestiona las consecuencias que tendría un cambio al frente de la Fiscalía General.

“Yo consideraría que sería un error tremendo para el país y para la lucha contra la delincuencia organizada y contra el narcotráfico”, expresa.

El magistrado lleva su argumento más allá al señalar quiénes, a su juicio, resultarían beneficiados con la salida de Díaz.

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“Más bien le estaríamos haciendo un gran favor si en este momento se sustituye al fiscal general”, afirma en referencia a esas estructuras criminales.

Con esas palabras, Rueda deja clara su posición a favor de la reelección y coloca la continuidad de la lucha contra el crimen organizado como la razón central de su voto.