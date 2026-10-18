Otro crimen sacude Cartago: asesinan a balazos a un hombre, el segundo en menos de 24 horas

Un nuevo asesinato se registra la noche de este domingo en Cartago. Un hombre cuya identidad aún se desconoce fallece tras recibir varios impactos de bala en el sector de La Campiña, en Tejar de El Guarco.

La Cruz Roja confirma que la víctima se encuentra sin vida al atender la emergencia.

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En 3 puntos Un nuevo asesinato se registra la noche de este domingo en Cartago. La Cruz Roja confirma que la víctima se encuentra sin vida al atender la emergencia. El caso anterior ocurrió en Quebradilla, donde un joven de 18 años murió tras recibir un disparo en la cabeza.

Según la información preliminar, los disparos se habrían realizado desde una motocicleta en movimiento que pasó por el lugar donde estaba el hombre. Tras el ataque, quienes viajaban en ella huyeron del sitio.

De momento no trascienden detalles sobre la edad de la víctima, el motivo del crimen ni la identidad de los responsables. Se coordina con las autoridades para iniciar las diligencias de investigación.

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Este es el segundo asesinato reportado en menos de 24 horas en el cantón de El Guarco.

El caso anterior ocurrió en Quebradilla, donde un joven de 18 años murió tras recibir un disparo en la cabeza. Según la información preliminar de ese hecho, un vecino salió a la calle y disparó mientras la víctima se encontraba junto a otros jóvenes.