Operación Ragnarök toma cárceles del país: Sacan centenares de armas y miles de gramos de drogas

La Policía Penitenciaria ejecutó durante el fin de semana la operación policial “Ragnarök”, un despliegue en diferentes centros penitenciarios del país que permitió decomisar armas blancas, drogas, teléfonos celulares y otros artículos prohibidos.

Las intervenciones forman parte de las acciones del Ministerio de Justicia y Paz para reforzar el orden, el control y la disciplina dentro de las cárceles, así como prevenir el ingreso y la permanencia de objetos que puedan representar un riesgo para la seguridad.

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Entre los artículos localizados por los oficiales figuran armas blancas, sustancias de aparente droga, encendedores, pipas hechizas y utensilios para fabricar tatuajes, entre otros objetos.

Complejo de Occidente concentró varios decomisos

En 3 puntos La Policía Penitenciaria ejecutó durante el fin de semana la operación policial “Ragnarök”, un despliegue en diferentes centros penitenciarios del país que permitió decomisar armas blancas, drogas. Las intervenciones forman parte de las acciones del Ministerio de Justicia y Paz para reforzar el orden, el control y la disciplina dentro de las cárceles. El Ministerio de Justicia y Paz señaló que estas acciones forman parte de sus esfuerzos para proteger la integridad de las personas privadas de libertad y del personal que trabaja en los centros penales.

En el CAI Jorge Arturo Montero Castro, los oficiales decomisaron 25 armas blancas, 16 encendedores, 153 cigarros, cinco candados, dos gramos de aparente picadura de marihuana, una máquina de tatuar hechiza y un juego de cartas de fabricación artesanal.

En el CAI Terrazas, las autoridades encontraron 11 armas blancas, dos juegos de cartas y cinco pipas hechizas presuntamente utilizadas para consumir drogas.

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Por su parte, en el CAI Gerardo Rodríguez Echeverría se retiraron de los ámbitos ocho armas blancas, 67 encendedores y 18 pipas hechizas.

En el CAI Luis Paulino Mora, los agentes decomisaron 10,8 gramos de aparente pasta de crack, 0,6 gramos de aparente clorhidrato de cocaína, 0,6 gramos de aparente picadura de marihuana, tres armas blancas y dos trozos de alambre.

Hallazgos en cárceles de San José, Limón y Pérez Zeledón

Los operativos también permitieron localizar artículos prohibidos en otros establecimientos penitenciarios.

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En el CAI Vilma Curling, los oficiales encontraron un arma blanca, una tijera, tres audífonos, cuatro encendedores, cinco pipas hechizas, un envoltorio con aparente marihuana, dos parlantes y dos litros de líquido fermentado. También ubicaron azúcar, té, arroz, mecates y juegos de azar, entre otros objetos.

En el CAI San José, ubicado en San Sebastián, se decomisaron 17 envoltorios de papel blanco con aparente picadura de marihuana, tres encendedores y una pipa hechiza.

Mientras tanto, en el CAI Antonio Bastida de Paz, en Pérez Zeledón, los agentes localizaron 20 pastillas de ibuprofeno, otras 80 pastillas que no pudieron ser identificadas, 5,5 gramos de aparente marihuana distribuidos en 100 pequeños envoltorios, siete pipas hechizas y un frasco de tinta para tatuar.

En el Centro Institucional de Limón, la Policía Penitenciaria decomisó 0,90 gramos de aparente marihuana, 13 armas blancas, diez pipas para consumir drogas, dos lámparas hechizas, una cuchara y un cepillo afilado.

Además, en la Unidad de Atención Integral (UAI) 20 de Diciembre, en Pococí, se encontraron 47,50 gramos de aparente picadura de marihuana, tres canfineras y dos armas blancas.

Las autoridades también dieron a conocer los resultados generales de los operativos realizados entre el 12 y el 18 de octubre, periodo durante el cual se efectuaron 95 intervenciones en centros penitenciarios de todo el país.

Según el reporte, esas acciones permitieron decomisar:

* 2.514 gramos de sustancias de aparente droga.

Además, 13 personas fueron remitidas al Ministerio Público por presuntamente intentar introducir artículos prohibidos a los establecimientos penitenciarios.

La operación “Ragnarök” busca reforzar la seguridad dentro de las cárceles y mantener el control institucional mediante intervenciones para retirar objetos no autorizados.

El Ministerio de Justicia y Paz señaló que estas acciones forman parte de sus esfuerzos para proteger la integridad de las personas privadas de libertad y del personal que trabaja en los centros penales.