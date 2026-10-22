¡Ojo con el datáfono! Mensajero detenido por engañar a clientes para robarles datos de sus tarjetas

Un hombre de apellido Corral, de 40 años, fue detenido la mañana de este jueves durante un allanamiento en una vivienda ubicada en Metrópolis 2, en Pavas, San José, como sospechoso del delito de estafa informática.

El operativo fue ejecutado a las 6 a. m. por agentes de la Sección Especializada contra el Fraude Informático del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes investigan su presunta participación en cinco casos registrados entre abril de 2025 y junio de 2026.

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Según la información preliminar de la investigación, los hechos habrían ocurrido en Pavas, Escazú, La Uruca y Alajuela.

En 3 puntos Un hombre de apellido Corral, de 40 años, fue detenido la mañana de este jueves durante un allanamiento en una vivienda ubicada en Metrópolis 2, en Pavas, San José, como sospechoso del delito de estafa informática. El operativo fue ejecutado a las 6 a. m. por agentes de la Sección Especializada contra el Fraude Informático del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La investigación continúa para establecer las circunstancias de cada caso y precisar la eventual responsabilidad del detenido.

Las autoridades sospechan que el hombre trabajó como mensajero para una empresa comercial y que, durante las entregas de productos, habría utilizado un engaño para conseguir información de las tarjetas bancarias de los clientes.

Al parecer, cuando las personas debían pagar con sus tarjetas, el sospechoso les indicaba que el datáfono no tenía señal. Luego, presuntamente se apartaba de los afectados y aprovechaba ese momento para obtener los datos bancarios.

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Con esa información, habría realizado compras por internet y pagos de servicios públicos sin autorización de los titulares de las tarjetas.

Las cinco causas investigadas representarían un perjuicio económico cercano a los ₡2,2 millones, según los datos preliminares del caso.

Durante el operativo en Pavas, los agentes detuvieron al sospechoso y decomisaron teléfonos celulares y otros indicios que podrían aportar información relevante para esclarecer los hechos.

El hombre quedó a las órdenes del Ministerio Público, instancia que deberá determinar su situación jurídica.

La investigación continúa para establecer las circunstancias de cada caso y precisar la eventual responsabilidad del detenido. Por ahora, las acusaciones corresponden a sospechas y deberán ser acreditadas por las autoridades judiciales.