OIJ encuentra arma y ropa de homicida que se desnudó tras asesinar a joven en Cartago

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo del arma de fuego que habría sido utilizada en el asesinato de Mesías de los Ángeles Rivera Ortiz, de 18 años, ocurrido el fin de semana anterior en Quebradilla de Cartago.

Además, los agentes localizaron la ropa que presuntamente vestía el sospechoso, identificado como José Adrián Montoya Alfaro, quien fue detenido desnudo en un charral, cerca de un río, después de que huyera del lugar donde ocurrió el homicidio.

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La información fue confirmada por el OIJ a AM Prensa. Según detallaron las autoridades, los hallazgos se produjeron tras varias búsquedas realizadas en las cercanías de la escena y en la zona donde el sospechoso habría intentado ocultarse.

El homicidio ocurrió la noche del sábado en las afueras de un pequeño supermercado de la localidad. De acuerdo con la información preliminar, Montoya habría salido de su vivienda aparentemente bajo los efectos de las drogas y disparado contra varias personas que se encontraban en el sitio.

En 3 puntos El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo del arma de fuego que habría sido utilizada en el asesinato de Mesías de los Ángeles Rivera Ortiz, de 18 años, ocurrido el fin de semana anterior en Quebradilla de Cartago. Además, los agentes localizaron la ropa que presuntamente vestía el sospechoso, identificado como José Adrián Montoya Alfaro, quien fue detenido desnudo en un charral, cerca de un río. La investigación continúa para reunir los elementos necesarios dentro del proceso judicial.

Durante el ataque, Rivera Ortiz recibió un impacto de bala en la cabeza que le provocó la muerte.

Tras lo ocurrido, el sospechoso habría escapado hacia un sector de charral cercano a un río, donde posteriormente fue ubicado y detenido por oficiales de la Fuerza Pública.

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La intervención policial se produjo luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre lo sucedido.

Uno de los detalles que llamó la atención durante la captura fue que Montoya fue localizado desnudo en la zona donde se había refugiado tras el ataque.

Como parte de las diligencias posteriores, los investigadores realizaron búsquedas para encontrar la ropa que presuntamente llevaba durante el homicidio. Finalmente, localizaron las prendas en las cercanías del río y del charral donde el hombre habría permanecido después de huir.

Sospechoso era investigado por presunta venta de drogas

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De acuerdo con la información conocida sobre el caso, Montoya no registraba antecedentes ni detenciones policiales previas. Sin embargo, las autoridades ya lo investigaban por una presunta actividad de venta de drogas en la zona.

Vecinos de la comunidad también habrían manifestado preocupación por su comportamiento, al señalar que presuntamente protagonizaba episodios similares al ocurrido la noche del sábado.

Este lunes, agentes del OIJ también realizaron un allanamiento en la vivienda del sospechoso. De momento, no se han detallado los indicios o evidencias que pudieron haber sido localizados dentro del inmueble.

La investigación continúa para reunir los elementos necesarios dentro del proceso judicial.