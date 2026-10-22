OIJ captura a sospechosos vinculados con asesinato, secuestro, drogas y ataques a balazos

Dos hombres de apellidos Ramírez, de 54 años, y Delgado, de 18, fueron detenidos esta mañana durante seis allanamientos en barrio El Cocal, Guayacán y Siquirres centro.

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) los vincula con una investigación por homicidio, robo agravado, privación de libertad agravada, tentativa de homicidio e infracciones a las leyes de psicotrópicos y armas.

En 3 puntos Dos hombres de apellidos Ramírez, de 54 años, y Delgado, de 18, fueron detenidos esta mañana durante seis allanamientos en barrio El Cocal, Guayacán y Siquirres centro. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) los vincula con una investigación por homicidio, robo agravado, privación de libertad agravada, tentativa de homicidio e infracciones a las leyes de psicotrópicos y armas. El Ministerio Público determinará la situación jurídica de los dos detenidos.

Uno de los hechos investigados es el asesinato de un hombre de apellido Román, de 30 años, ocurrido el 6 de agosto de este año, aproximadamente a las 8 p. m., en el sector de La Herediana de Siquirres.

Según la versión preliminar del OIJ, los sospechosos llegaron en un vehículo y dispararon en varias ocasiones contra la víctima, quien falleció.

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La investigación se remonta al año anterior, cuando se registró una tentativa de homicidio en barrio Las Palmeras de Siquirres. En ese caso, los sujetos habrían disparado contra un hombre sin lograr impactarlo. El ofendido presentó la denuncia.

Posteriormente, en febrero de este año, los investigadores registraron otro ataque en el que, aparentemente, privaron de libertad a un hombre y le dispararon en un pie. La víctima logró escapar.

A los detenidos también se les relaciona con un asalto contra varias personas que viajaban de Limón hacia Siquirres.

Otra de las líneas de investigación los vincula con el decomiso de dos fusiles AK-47, realizado el pasado 9 de octubre en Guácimo. Según el OIJ, en esa intervención los sospechosos huyeron, pero las autoridades detuvieron a un hombre de apellido Obregón, de 36 años.

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Obregón permanece en prisión preventiva y, de acuerdo con las pesquisas, habría conducido el vehículo utilizado el día del homicidio de Román.

Durante los allanamientos de esta mañana, los agentes decomisaron dos armas de fuego, cocaína, prendas que aparentemente se utilizaron durante los hechos y otros elementos de interés para el caso.

En el operativo participaron agentes de la Subdelegación Regional del OIJ de Siquirres, con apoyo de investigadores de Heredia, Cartago y Alajuela, así como del Servicio Especial de Respuesta Táctica.

El Ministerio Público determinará la situación jurídica de los dos detenidos.