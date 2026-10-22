OIJ busca a tres hombres tras allanamientos por homicidios: pide ayuda para ubicarlos
La Policía Judicial difunde sus fotografías y solicita información confidencial para dar con su paradero.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a tres hombres que permanecen pendientes de detener, tras una serie de allanamientos realizados este jueves por investigaciones de homicidio y otros delitos.
Según informó la oficina del OIJ de Siquirres, las diligencias comenzaron a las 3:00 de la madrugada.
Los requeridos son Eli Pérez García; Alejandro Ramírez Palacios, de 23 años; y Kevin Orozco Fonseca, de 26 años.
La Policía Judicial compartió las fotografías de los tres hombres e hizo un llamado a quienes conozcan su ubicación para que aporten información que permita localizarlos.
Los datos pueden comunicarse de manera confidencial a la línea 800-8000-645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.
En la información suministrada, las autoridades no detallaron los casos específicos con los que se relaciona a cada requerido ni la cantidad de personas detenidas durante los allanamientos.