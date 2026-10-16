Oficial detenido por intentar ingresar celular y dispositivos ilegales a máxima seguridad de La Reforma queda libre

Maiker Guzmán Charpantier, oficial de la Unidad Especial de Apoyo (UEA) de la Fuerza Pública, quedó en libertad con medidas cautelares luego de ser detenido por presuntamente intentar ingresar un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos al centro penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.

El Tribunal de Flagrancia rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía de Alajuela y estableció una serie de condiciones que el funcionario deberá cumplir mientras continúa el proceso judicial.

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Entre las medidas impuestas figura la obligación de firmar una vez por semana, no acercarse a funcionarios ni testigos relacionados con la causa y mantener un domicilio fijo.

Al tratarse de una resolución del Tribunal, la Fiscalía no tiene posibilidad de apelar las medidas cautelares impuestas.

En 3 puntos Maiker Guzmán Charpantier, oficial de la Unidad Especial de Apoyo (UEA) de la Fuerza Pública. El Tribunal de Flagrancia rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía de Alajuela y estableció una serie de condiciones que el funcionario deberá cumplir mientras continúa el proceso judicial. El caso continuará bajo conocimiento del Tribunal de Flagrancia, mientras el funcionario deberá cumplir las medidas cautelares impuestas durante el desarrollo del proceso.

La causa se tramita mediante el procedimiento expedito de flagrancia, que permite atender determinados casos penales bajo un proceso especial.

La audiencia de continuación quedó programada para el próximo 3 de noviembre, fecha en la que el proceso seguirá su curso para determinar las eventuales responsabilidades del oficial.

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Guzmán Charpantier es investigado por la presunta introducción de celulares y otros dispositivos de comunicación al centro penitenciario.

De acuerdo con la información del caso, la Policía Penitenciaria detectó que el funcionario llevaba un reloj inteligente en la muñeca y otros artículos ocultos dentro de un bolso personal tipo canguro.

Según los datos de la investigación, antes de pasar por el control obligatorio en la zona de casilleros, los oficiales le consultaron si llevaba equipos prohibidos. En apariencia, el funcionario respondió que no.

Sin embargo, después de superar el puesto de control, los policías detectaron los dispositivos. Ante el hallazgo, Guzmán habría alegado que se le había olvidado que los llevaba consigo.

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Estaba asignado a la custodia de “Diablo” y “Tan”

El oficial formaba parte del grupo de policías que participa en los turnos de vigilancia permanente de Alejandro Arias Monge, conocido como alias “Diablo”, y Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”.

Ambos permanecen recluidos en el módulo de máxima seguridad de La Reforma y son señalados por las autoridades como presuntos líderes de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

El Ministerio de Justicia y Paz había aclarado previamente que Guzmán no era el encargado exclusivo de vigilar a ambos privados de libertad, sino que integraba el operativo de custodia en el que participan agentes de distintos cuerpos policiales del Poder Ejecutivo.

El caso continuará bajo conocimiento del Tribunal de Flagrancia, mientras el funcionario deberá cumplir las medidas cautelares impuestas durante el desarrollo del proceso.