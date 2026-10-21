¡Oficial! Bryan Ruiz asume como técnico de la Selección de Costa Rica

La Selección Nacional de Costa Rica ya tiene director técnico oficial. La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) confirmó este miércoles la designación de Bryan Ruiz González como nuevo entrenador de la Tricolor, luego de completar satisfactoriamente los acuerdos contractuales.

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En 3 puntos La Selección Nacional de Costa Rica ya tiene director técnico oficial. El excapitán de la Sele asumirá el reto de liderar el proceso de la selección mayor masculina, después de dirigir al equipo de manera interina en sus compromisos más recientes. Ahora, Bryan Ruiz tendrá la responsabilidad de trasladar su experiencia como jugador al banquillo y encabezar el proyecto deportivo de la Selección Nacional.

El excapitán de la Sele asumirá el reto de liderar el proceso de la selección mayor masculina, después de dirigir al equipo de manera interina en sus compromisos más recientes. Con este nombramiento, Ruiz inicia una nueva etapa en su carrera, ahora desde el banquillo del combinado patrio.

El cuerpo técnico estará integrado por Wilmer López y Christian Bolaños como asistentes, mientras que Ariel González ocupará el puesto de videoanalista. Además, W ardy Alfaro se incorporará al equipo de trabajo también como asistente a partir de enero, según informó la Federación.

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La designación de Ruiz representa una nueva apuesta de la FCRF por una figura que conoce de cerca la camiseta nacional. Como futbolista, fue uno de los referentes de Costa Rica y capitán de la Tricolor, con participación en dos Copas Mundiales: Brasil 2014 y Rusia 2018.

Ahora, Bryan Ruiz tendrá la responsabilidad de trasladar su experiencia como jugador al banquillo y encabezar el proyecto deportivo de la Selección Nacional. Con su nombramiento oficial y un cuerpo técnico definido, Costa Rica comienza una nueva etapa con la mirada puesta en sus próximos desafíos internacionales y el camino hacia el Mundial de 2030.