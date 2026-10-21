¡No le desea lo mejor! Laura Fernández cuestiona continuidad de Carlo Díaz como fiscal general
La presidenta dijo que lamenta la decisión unánime de la Corte Plena y afirmó que no le desea lo mejor al jerarca del Ministerio Público. También le pidió revisar decisiones tomadas durante su gestión.
La presidenta de la República, Laura Fernández, manifestó su desacuerdo con la reelección de Carlo Díaz como fiscal general, luego de que la Corte Plena votara de forma unánime para que continúe al frente del Ministerio Público.
Fernández afirmó que no sería hipócrita al referirse a la decisión judicial ni al expresar su posición sobre la continuidad de Díaz en el cargo.
“Lamento la decisión, no voy a ser hipócrita”, declaró la mandataria al ser consultada sobre la reelección.
La presidenta también rechazó la posibilidad de desearle buenos resultados al fiscal general y le hizo un llamado a reconsiderar algunas actuaciones de su gestión.
“Tampoco voy a ser hipócrita en desearle lo mejor. Ojalá don Carlo recapacite y revise algunas decisiones que ha tomado en el pasado”, agregó.