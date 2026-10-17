Nicaragüense que mató a su hija de 10 años y a expareja pidió por teléfono a una vecina que alertara a la policía sobre el atroz crimen

Una vecina fue quien alertó a la policía sobre el asesinato de una mujer y su hija menor de edad en Liberia, Guanacaste, luego de recibir una llamada del propio sospechoso, quien le habría pedido que reportara lo ocurrido.

Según la información preliminar, el hombre -un nicaragüense de apellido Valdez- le manifestó por teléfono que él ya había llamado a las autoridades, pero que no le habían creído.

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En 3 puntos Una vecina fue quien alertó a la policía sobre el asesinato de una mujer y su hija menor de edad en Liberia, Guanacaste, luego de recibir una llamada del propio sospechoso, quien le habría pedido que reportara lo ocurrido. Según la información preliminar, el hombre -un nicaragüense de apellido Valdez- le manifestó por teléfono que él ya había llamado a las autoridades, pero que no le habían creído. El OIJ deberá esclarecer las circunstancias de las muertes y recabar las pruebas correspondientes, mientras los cuerpos policiales continúan la búsqueda del sospechoso.

Durante esa comunicación, habría solicitado a la vecina que consiguiera que la policía llegara a la vivienda para evitar que los cuerpos se descompusieran dentro de la casa.

El sospechoso también le habría asegurado que ya estaba muy lejos del lugar y que no iba a regresar.

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La intervención de la vecina permitió poner en conocimiento de las autoridades el doble homicidio, reportado la tarde de este sábado en el cantón guanacasteco.

Raúl Rivera, director de la Fuerza Pública, confirmó que las víctimas son la expareja del sospechoso y su hija. Además, indicó que se mantiene un operativo para localizarlo y capturarlo.

El hombre señalado es de nacionalidad nicaragüense. Aunque una versión preliminar apunta a que habría huido hacia Nicaragua, ese desplazamiento todavía no está confirmado oficialmente.

La Cruz Roja Costarricense informó que la emergencia ingresó aproximadamente a las 2:50 p. m. mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar a la vivienda, los socorristas encontraron a la mujer adulta y a la menor sin signos vitales.

El OIJ deberá esclarecer las circunstancias de las muertes y recabar las pruebas correspondientes, mientras los cuerpos policiales continúan la búsqueda del sospechoso.