Nicaragua juzgará a hombre por femicidio de su expareja y su hija en Liberia

Las autoridades de Nicaragua anunciaron que Rafael Antonio Valdez García, principal sospechoso del doble femicidio de su expareja y de la hija de ambos, será procesado judicialmente en ese país tras su captura el miércoles 21 de octubre.

Valdez, de 42 años, fue detenido en la finca La Aurora, ubicada en la comunidad de La Fundadora, en el departamento de Jinotega, al norte de Nicaragua.

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La Policía Nacional nicaragüense informó que el hombre ingresó a su territorio después de los hechos ocurridos en Costa Rica y que permanecía bajo custodia policial mientras era remitido a las instancias judiciales correspondientes.

En 3 puntos Las autoridades de Nicaragua anunciaron que Rafael Antonio Valdez García, principal sospechoso del doble femicidio de su expareja y de la hija de ambos, será procesado judicialmente en ese país tras su captura el miércoles 21 de octubre. Valdez, de 42 años, fue detenido en la finca La Aurora, ubicada en la comunidad de La Fundadora, en el departamento de Jinotega, al norte de Nicaragua. Por el momento, el comunicado citado no detalla cuánto podría tardar el procedimiento judicial ni ofrece información adicional sobre las etapas que seguirá el caso.

En su comunicado, las autoridades señalaron que el sospechoso habría buscado refugio en zonas rurales para evitar ser localizado. También indicaron que el caso será tramitado conforme a la legislación de Nicaragua.

Víctimas fueron encontradas en una vivienda de Liberia

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El doble femicidio ocurrió el sábado 17 de octubre en una vivienda del sector de Bella Vista, en Liberia, Guanacaste.

Las víctimas fueron identificadas como una mujer de apellido López, expareja del sospechoso, y la hija de ambos, una niña de nueve años.

De acuerdo con la información preliminar divulgada sobre el caso, ambas presentaban heridas que aparentemente habrían sido provocadas con un arma blanca mientras dormían.

Nicaragua confirma proceso judicial en su territorio

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La Policía Nacional de Nicaragua indicó que el detenido será puesto a disposición de las autoridades judiciales de ese país para ser procesado y enjuiciado.

El medio oficialista nicaragüense El 19 Digital también informó sobre la captura y señaló que las autoridades calificaron los hechos como femicidio y parricidio, según la tipificación utilizada en ese país.

La detención se produjo después de varios días de búsqueda y coordinación entre cuerpos policiales de Costa Rica y Nicaragua. Sin embargo, la información divulgada por las autoridades nicaragüenses apunta a que el proceso penal se desarrollaría en territorio nicaragüense.

Por el momento, el comunicado citado no detalla cuánto podría tardar el procedimiento judicial ni ofrece información adicional sobre las etapas que seguirá el caso.