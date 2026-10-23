Mujer incitó a joven de 17 años a disparar y matar a un hombre

Un adolescente de 17 años y una mujer de apellido Marín, de 37, permanecen a las órdenes del Ministerio Público como sospechosos de participar en el homicidio de un hombre de apellido Chavarría, de 36 años, en Bagaces.

Agentes de la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia detienen a ambos este viernes 23 de octubre, durante un allanamiento realizado a las 3 a. m. en barrio Valle Dorado.

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Según la versión preliminar de la Policía Judicial, los hechos ocurren en ese mismo barrio el jueves 22 de octubre, pasada la 1 p. m., cuando Chavarría y el adolescente sostienen una riña.

En 3 puntos Un adolescente de 17 años y una mujer de apellido Marín, de 37, permanecen a las órdenes del Ministerio Público como sospechosos de participar en el homicidio de un hombre de apellido Chavarría, de 36 años, en Bagaces. Agentes de la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Liberia detienen a ambos este viernes 23 de octubre, durante un allanamiento realizado a las 3 a. m. en barrio Valle Dorado. El Ministerio Público determinará la situación jurídica de ambos.

Durante el enfrentamiento, el menor de edad presuntamente saca un arma de fuego. En ese momento, Marín habría instigado al adolescente para que le disparara al ofendido.

De acuerdo con el OIJ, el joven aparentemente acciona el arma e impacta una vez en la espalda a Chavarría.

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Personal de la Cruz Roja traslada al herido al Hospital de Liberia, donde el personal médico lo declara fallecido minutos después. El cuerpo es remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

Las diligencias de investigación permiten identificar a los sospechosos y concretar sus capturas durante el operativo de esta madrugada.

En el inmueble, los investigadores también decomisan una motocicleta que, en apariencia, habría sido robada, además de otros indicios de importancia para el caso.

El adolescente figura como sospechoso de homicidio y queda a las órdenes de la Fiscalía Penal Juvenil de Liberia. La mujer es investigada por el presunto delito de homicidio simple por instigación y permanece a disposición de la Fiscalía Adjunta de Liberia.

El Ministerio Público determinará la situación jurídica de ambos.