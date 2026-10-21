Motociclista muere prensado entre las llantas de un tráiler en Alajuela

Un motociclista falleció tras quedar prensado entre las llantas de un tráiler en San Rafael de Alajuela, en una colisión reportada a las 12:04 de la madrugada.

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En 3 puntos Un motociclista falleció tras quedar prensado entre las llantas de un tráiler en San Rafael de Alajuela, en una colisión reportada a las 12:04 de la madrugada. Según la información de la Cruz Roja Costarricense, el accidente involucra una motocicleta y un vehículo de carga pesada. El reporte no detalla la identidad ni la edad exacta del fallecido, así como tampoco las circunstancias en las que ocurrió la colisión.

Según la información de la Cruz Roja Costarricense, el accidente involucra una motocicleta y un vehículo de carga pesada.

El hombre adulto quedó atrapado entre las llantas. Tras ser liberado, los socorristas lo valoraron y confirmaron que no presentaba signos vitales.

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Para atender la emergencia, la institución movilizó una unidad de soporte básico con apoyo de una unidad de soporte avanzado.

El reporte no detalla la identidad ni la edad exacta del fallecido, así como tampoco las circunstancias en las que ocurrió la colisión.