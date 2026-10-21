Motociclista muere electrocutado tras caída de poste y cables: video captó el instante

Una verdadera tragedia se registró la noche de este martes en Purral de Guadalupe, San José, donde un motociclista perdió la vida electrocutado luego de entrar en contacto con cables del tendido eléctrico que habían caído sobre la carretera.

Publicidad

El lamentable accidente ocurrió frente a la ferretería El Lagar, cuando un camión que transitaba por el sector colisionó contra un poste del tendido eléctrico, provocando que parte del cableado terminara sobre la vía pública.

En 3 puntos Una verdadera tragedia se registró la noche de este martes en Purral de Guadalupe, San José. El lamentable accidente ocurrió frente a la ferretería El Lagar, cuando un camión que transitaba por el sector colisionó contra un poste del tendido eléctrico, provocando que parte del cableado terminara sobre la vía pública. Las circunstancias del accidente y las responsabilidades correspondientes deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.

En ese momento, varios vehículos circulaban por el lugar, entre ellos motociclistas que se encontraron con los cables tendidos sobre la carretera.

Lamentablemente, uno de los conductores de motocicleta entró en contacto con uno de los cables y recibió una descarga eléctrica que le provocó la muerte.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Uno de los aspectos más impactantes de esta tragedia es que el momento quedó registrado en video por una persona que grababa lo ocurrido tras la colisión del camión contra el poste.

En las imágenes se observa cómo, repentinamente, se produce una intensa descarga eléctrica que ilumina el sector, mientras se escucha el fuerte sonido provocado por el arco eléctrico.

El video registra el instante en que el motociclista habría entrado en contacto con el cableado que permanecía sobre la carretera.

Lo que inicialmente era una emergencia por daños al tendido eléctrico terminó convirtiéndose en una tragedia que cobró una vida.

Publicidad

La víctima falleció en el lugar producto de la descarga eléctrica.

Hasta el momento, no ha trascendido oficialmente la identidad del motociclista fallecido.

Este lamentable accidente pone nuevamente sobre la mesa el peligro que representan los cables eléctricos caídos sobre las vías públicas, especialmente cuando los conductores desconocen que pueden permanecer energizados.

Las circunstancias del accidente y las responsabilidades correspondientes deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.