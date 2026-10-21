Ministro de Justicia hace importante anuncio sobre traslado de reos al CACCO

El traslado de privados de libertad al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO) comenzará este lunes, según anunció el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, durante una conferencia de prensa junto a la presidenta Laura Fernández.

La consulta surgió luego de la reciente inauguración de las instalaciones, cuando la mandataria preguntó cuándo comenzaría el traslado de reclusos y cómo contribuiría la nueva infraestructura a reducir la ocupación de la cárcel La Reforma.

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En 3 puntos El traslado de privados de libertad al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO) comenzará este lunes, según anunció el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar. La consulta surgió luego de la reciente inauguración de las instalaciones, cuando la mandataria preguntó cuándo comenzaría el traslado de reclusos y cómo contribuiría la nueva infraestructura a reducir la ocupación de la cárcel La Reforma. El anuncio se produce en el contexto de los esfuerzos de las autoridades por ampliar la capacidad de contención del sistema penitenciario y reubicar a personas privadas de libertad bajo condiciones de mayor seguridad.

Aguilar confirmó que el proceso arrancará el próximo lunes y detalló que los primeros en ingresar serán los privados de libertad implicados en el homicidio del oficial de policía Gerson Rosales, en cumplimiento de una instrucción que, según indicó, recibió de la presidenta ocho días antes.

“Los privados de libertad que estrenarán el CACCO van a ser los implicados en el cobarde homicidio de nuestro oficial Gerson Rosales”, manifestó el jerarca.

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Traslado continuará con reclusos de alta contención

Después del primer grupo, el Ministerio de Justicia comenzará a ocupar los módulos destinados a personas que actualmente se encuentran bajo un régimen de alta contención.

De acuerdo con Aguilar, estos privados de libertad serán ubicados en el primer módulo del nuevo centro penitenciario, como parte de las siguientes etapas de traslado.

La apertura operativa del CACCO representa el inicio de la incorporación de población penitenciaria a estas instalaciones. No obstante, durante la conferencia el ministro no precisó cuántas personas serán trasladadas en la primera fase ni cuánto tiempo tomará completar la ocupación de los módulos.

El anuncio se produce en el contexto de los esfuerzos de las autoridades por ampliar la capacidad de contención del sistema penitenciario y reubicar a personas privadas de libertad bajo condiciones de mayor seguridad.