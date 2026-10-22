Menor de edad asesina a hombre en una riña: Ya la policía lo detuvo

Un hombre adulto murió la tarde de este jueves tras recibir un disparo durante un altercado en Valle Dorado de Bagaces, en Guanacaste. Por el caso, las autoridades detuvieron a un menor de edad, quien figura como sospechoso.

De acuerdo con los reportes preliminares, ambos habrían sostenido una discusión cuyo motivo todavía no ha sido esclarecido. En medio del enfrentamiento, el adolescente presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra el hombre.

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En 3 puntos Un hombre adulto murió la tarde de este jueves tras recibir un disparo durante un altercado en Valle Dorado de Bagaces, en Guanacaste. De acuerdo con los reportes preliminares, ambos habrían sostenido una discusión cuyo motivo todavía no ha sido esclarecido. Por ahora, la información disponible es preliminar y no se ha establecido públicamente qué provocó la riña. Las circunstancias del homicidio deberán ser aclaradas mediante la investigación.

La víctima falleció producto de la agresión. Hasta el momento, no han trascendido detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias que originaron la disputa.

Sospechoso será presentado ante la Fiscalía

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La Fuerza Pública confirmó que el menor de edad fue detenido poco después de los hechos.

Se espera que sea presentado ante la Fiscalía de Liberia, donde las autoridades judiciales determinarán los pasos por seguir y su situación dentro del proceso penal correspondiente.

Por ahora, la información disponible es preliminar y no se ha establecido públicamente qué provocó la riña. Las circunstancias del homicidio deberán ser aclaradas mediante la investigación.