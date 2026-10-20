MEIC detecta irregularidades en 7 de cada 10 restaurantes inspeccionados

Salir a comer podría terminar costando más de lo que indica el menú. Esa fue una de las principales irregularidades detectadas por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que encontró incumplimientos en el 73% de los restaurantes con servicio a la mesa que inspeccionó en el país.

En total, el Ministerio revisó 70 establecimientos y determinó que 51 tenían al menos una falta en la información que ofrecen a sus clientes. Los otros 19 sí cumplían con las disposiciones evaluadas.

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Las inspecciones se realizaron entre el 7 y el 25 de setiembre en 13 cantones y 22 distritos de las provincias de Alajuela, Cartago, Heredia, San José y Limón.

El precio del menú no siempre incluye todos los cargos

En 3 puntos Salir a comer podría terminar costando más de lo que indica el menú. En total, el Ministerio revisó 70 establecimientos y determinó que 51 tenían al menos una falta en la información que ofrecen a sus clientes. Las sanciones por este tipo de incumplimientos pueden oscilar entre ¢4 millones y ¢18 millones, según informó la institución.

La principal irregularidad fue la ausencia del precio final que debe pagar el consumidor. De los 51 negocios con incumplimientos, 36 no mostraban el monto total de los productos, una cifra equivalente al 51% de todos los restaurantes inspeccionados.

Dentro de ese grupo, el MEIC identificó que 33 establecimientos no incorporaban el 10% correspondiente al cargo por servicio a la mesa. Los otros tres tampoco contemplaban el 13% del impuesto al valor agregado (IVA) ni el cargo por servicio.

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La normativa costarricense exige que los precios anunciados incluyan los impuestos y cargos aplicables. Además, la Ley 9116 establece el cargo del 10% por servicio en los restaurantes con atención a la mesa, que debe formar parte del monto final informado al cliente.

La fiscalización identificó otras deficiencias relacionadas con la información disponible para los consumidores.

* 12 establecimientos no mostraban el precio de algunos alimentos o bebidas.

* 12 restaurantes incumplían requisitos de información mínima en las facturas o comprobantes de compra.

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Estos documentos deben permitir identificar al comerciante, su número de cédula, la dirección exacta del negocio, los productos o servicios adquiridos, el precio cobrado y el teléfono del establecimiento, entre otros datos.

Según el MEIC, la falta de información clara puede inducir a error a los consumidores y afectar las condiciones de competencia en el mercado.

Tras detectar las irregularidades, el Ministerio previno a los 51 establecimientos para que corrigieran los incumplimientos.

Al corte del 15 de octubre, 20 negocios ya habían atendido lo solicitado, 13 continuaban bajo seguimiento y 18 no habían remitido información sobre las medidas correctivas.

El MEIC advirtió que presentará las denuncias correspondientes ante la Comisión Nacional del Consumidor si los comercios no cumplen con las prevenciones.

Las sanciones por este tipo de incumplimientos pueden oscilar entre ¢4 millones y ¢18 millones, según informó la institución.